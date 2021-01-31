Маричка Падалко босиком станцевала на снегу: заряд позитива ‒ видео

Журналистка Маричка Падалко ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом. Даже непогода за окном не стала помехой для звезды "1+1".

Телеведущая устроила утреннюю пробежку, после которой голыми ногами танцевала на снегу. Звезда была одета в спортивные лосины, куртку и шапку. Запечатлели знаменитость на видео ее дети.

«Мам, ти божевільна» ‒ діти звикають, чоловік вже давно звик. Він мені спільне божевілля обіцяв завтра. А сьогодні після такої пробіжки, коли і красиво, і не холодно, гріх трохи не позагартовуватися на снігу,

‒ подписала видеоролик Падалко.

Прокомментировать такое забавное видео поспешили поклонники, у многих 44-летняя звезда «ТСН» вызвала неподдельный восторг: «Вы большая молодец. Заряд позитива!», «Оптимизм ‒ это очень важно в жизни», «Класс! Завтра попробую», «Восхищаюсь Вами». Не смогла пройти мимо такого поста и коллега Падалко Лидия Таран: «Приєднуюсь до дітей. Теж за містом була. Їла борщ в теплі».

Напомним,