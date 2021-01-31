Маричка Падалко босиком станцевала на снегу: заряд позитива ‒ видео
31 января 2021 12:00
Телеведущая Маричка Падалко
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Журналистка Маричка Падалко ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом. Даже непогода за окном не стала помехой для звезды "1+1".
Телеведущая устроила утреннюю пробежку, после которой голыми ногами танцевала на снегу. Звезда была одета в спортивные лосины, куртку и шапку. Запечатлели знаменитость на видео ее дети.
«Мам, ти божевільна» ‒ діти звикають, чоловік вже давно звик. Він мені спільне божевілля обіцяв завтра. А сьогодні після такої пробіжки, коли і красиво, і не холодно, гріх трохи не позагартовуватися на снігу,‒ подписала видеоролик Падалко.
Напомним,