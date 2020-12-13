Маричка Падалко в собственном дворе покаталась на коньках: танцы на льду ‒ видео
Погодные условия в Украине оставляют желать лучшего. Однако некоторые знаменитости сумели повеселиться на гололеде. К примеру, Маричка Падалко показала эффектные "па" на случайно образовавшемся катке.
Забавное видео появилось в Instagram знаменитости.
Замість «побігати» вранці, сьогодні на дачі вийшло «поковзати». Доїхати сюди з міста вчора ввечері було ще тим випробуванням ‒ сільські дороги зовсім не посипані.
Напомним,