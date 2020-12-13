Маричка Падалко в собственном дворе покаталась на коньках: танцы на льду ‒ видео

13 декабря 2020 14:00 Катерина Даниленко
Маричка Падалко в собственном дворе покаталась на коньках: танцы на льду ‒ видео
Телеведущая Маричка Падалко
социальная сеть Instagram

Погодные условия в Украине оставляют желать лучшего. Однако некоторые знаменитости сумели повеселиться на гололеде. К примеру, Маричка Падалко показала эффектные "па" на случайно образовавшемся катке.

Читайте такжеЭто девочка: Звезда "Дневников вампира" Кэндис Кинг родила второго ребенка
Телеведущая с семьей на выходные отправилась на дачу, где возле ее дома, на тротуарной плитке, образовался настоящий каток. Звезда воспользовалась моментом и устроила катание на коньках.

Забавное видео появилось в Instagram знаменитости.

Замість «побігати» вранці, сьогодні на дачі вийшло «поковзати». Доїхати сюди з міста вчора ввечері було ще тим випробуванням ‒ сільські дороги зовсім не посипані.

Читайте такжеВ стиле афро: Настя Каменских поразила неожиданным образом
В комментариях под фото фолловеры предположили, что фигурное катание является любимым хобби Марички, поскольку она отменно держится на коньках: «Настоящая фигуристка», «Маричка, ты несравненная», «Смотрела бы и смотрела. Настроение поднимает», «Хорошая идея», «Главное ‒ позитивный настрой».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Маричка Падалко фото новости

Материалы по теме

Это нонсенс: Женатый экс-продюсер певицы TAYANNA Дмитрий Климашенко опроверг слухи об их романе
Новости

Это нонсенс: Женатый экс-продюсер певицы TAYANNA Дмитрий Климашенко опроверг слухи об их романе
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.12.2020)
Объятия лжи: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 14.12.2020)
Сериалы

Объятия лжи: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 14.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 14.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 14.12.2020)

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK