Маричка Падалко шокировала историей о травле учителями ее сына в школе

9 сентября 2020 18:40 Юлия Крутиева
Маричка Падалко шокировала историей о травле учителями ее сына в школе
Ведущая Маричка Падалко
instagram.com/marichkapadalko

Начало нового учебного года сына для Марички Падалко выдалось очень эмоциональным.

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Ведущая Маричка Падалко вместе с мужем Егором воспитывает троих детей: сына Михаила и дочерей Машу и Катю. Пара старается, что их наследники выросли талантливыми людьми.

Миша, Маша и Катя радуют родителей не только успехами в обучении, но и своими увлечениями. Например, сын Падалко профессионально занимается футболом.

Егор Соболев с детьми / instagram.com/marichkapadalko
Миша ходит на тренировки и ездит на сборы. Но вот учителя в школе не разделяют рвения парня в будущем стать знаменитым футболистом. Об этом Маричка рассказала своем Инстаграм.

Падалко шокировала подписчиков рассказом, в котором заявила, что Миша регулярно подвергается «буллингу» со стороны учителей. В адрес мальчика звучат нелицеприятные высказывания.

«Будеш «бекати-мекати», як Андрій Шевченко» - це один з тих «найм’якших» висловлювань, які окремі вчителі дозволяють собі на адресу мого сина. Причина одна - він марить футболом. Сьогодні Міша приніс додому похвальний лист за попередній 7 клас, вже третій поспіль. Але його шкільні успіхи не заважають частині педагогів всеодно жити в полоні стереотипів, - пишет Падалко. - Це стосується не лише мого сина, але багатьох дітей, що займаються спортом по всій країні і при цьому встигають вчитися. Якщо ти просто спізнився після перерви на урок, то ти справедливо отримаєш від вчителя зауваження. Якщо ти спізнився, бо грав у футбол, тебе ще додатково нагородять при всьому класі кометарями про «відбитий мозок» і «тупих спортсменів».

Сын Марички Падалко / instagram.com/marichkapadalko
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При этом Маричка добавила, что знает множество примеров, когда именно спорт мотивирует школьников не только к учебе, но и к гораздо более содержательному образу жизни. 

Я знаю, що ніщо не організує і не мобілізує мою дитину більше, ніж необхідність планувати свій час, щоб встигати на тренування. Я знаю безліч прикладів, коли саме спорт мотивує школярів не лише до навчання, але і до набагато змістовнішого способу життя, - уверяет ведущая. -Я дуже хочу, щоб цей буллінг «спортсменів» з боку вчителів, нарешті припинився. І я дуже вдячна тим нашим викладачам, які, навпаки, з повагою ставляться до дітей, які займаються спортом.

Напомним,

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