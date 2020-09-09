Маричка Падалко шокировала историей о травле учителями ее сына в школе
Начало нового учебного года сына для Марички Падалко выдалось очень эмоциональным.
Миша, Маша и Катя радуют родителей не только успехами в обучении, но и своими увлечениями. Например, сын Падалко профессионально занимается футболом.
Падалко шокировала подписчиков рассказом, в котором заявила, что Миша регулярно подвергается «буллингу» со стороны учителей. В адрес мальчика звучат нелицеприятные высказывания.
«Будеш «бекати-мекати», як Андрій Шевченко» - це один з тих «найм’якших» висловлювань, які окремі вчителі дозволяють собі на адресу мого сина. Причина одна - він марить футболом. Сьогодні Міша приніс додому похвальний лист за попередній 7 клас, вже третій поспіль. Але його шкільні успіхи не заважають частині педагогів всеодно жити в полоні стереотипів, - пишет Падалко. - Це стосується не лише мого сина, але багатьох дітей, що займаються спортом по всій країні і при цьому встигають вчитися. Якщо ти просто спізнився після перерви на урок, то ти справедливо отримаєш від вчителя зауваження. Якщо ти спізнився, бо грав у футбол, тебе ще додатково нагородять при всьому класі кометарями про «відбитий мозок» і «тупих спортсменів».
Я знаю, що ніщо не організує і не мобілізує мою дитину більше, ніж необхідність планувати свій час, щоб встигати на тренування. Я знаю безліч прикладів, коли саме спорт мотивує школярів не лише до навчання, але і до набагато змістовнішого способу життя, - уверяет ведущая. -Я дуже хочу, щоб цей буллінг «спортсменів» з боку вчителів, нарешті припинився. І я дуже вдячна тим нашим викладачам, які, навпаки, з повагою ставляться до дітей, які займаються спортом.
Напомним,