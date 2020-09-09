Лилия Подкопаева впервые рассказала о знакомстве с третьим мужем

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большинство времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

Сейчас Лилия Подкопаева живет в Атланте, которую она называет «золотой» и «любимой». Там она завоевала высшую награду – олимпийское золото – и выполнила элемент, который до сих пор никто из спортсменов так и не смог повторить.

А любимой Атланта стала для Лилии около трех лет назад, ведь там она познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским.

В интервью для «Ранку з Україною» на канале «Украина» Подкопаева рассказала о встрече со своим третьим мужем, как в 40 лет решилась на третьего ребенка и как складывается ее жизнь в Америке.

Нас познакомили друзья, на ужине, с первой встречи состоялся какой-то контакт, – рассказывает Лилия Подкопаева. – Я его очень люблю за его чувство юмора, иногда в ситуации, когда я могу расстроиться, он так это подает, что мы просто смеемся.

Лилия Подкопаева с мужем / instagram.com/podkopayeva_official

От первого брака Лилия уже имеет двоих детей – 14-летнего Вадима и 13-летнюю Каролину, а год назад у пары родилась совместная дочь.

Рождение детей – это чудо, ну как это возможно?! Когда родилась Эвелина, я рыдала, я просто не могла успокоиться, потому что это божественное создание, – поделилась олимпийская чемпионка. – Мы назвали ее в честь бабушки, которая привела меня в гимнастический зал, которая сказала: «Мы пришли сюда, чтобы завоевывать медали.

Дети Лилии Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

Однако своим детям Лилия позволяет самим делать выбор.

Они разносторонние, занимались плаванием, теннисом, танцами, – отмечает Лилия. – У Вадима уже началась старшая школа, он четко знает, в какой университет хочет поступать – компьютеры, все эти технологии. Каролина – более творческая личность.

Да и школа, где учатся дети Лилии, несколько отличается от традиционной – у них нет учебников, всю информацию учащиеся черпают из Интернета.

Что касается тренерства, теперь Лилия этому отдает гораздо меньше времени. Всю себя пытается посвятить семье и маленькой дочери. И уверена – имеет все, что нужно для счастья.

Мой дед проработал много лет в шахте, всю свою жизнь, когда ты работаешь под землей, держишь отбойный молоток весом 16 кг, а потом выходишь на поверхность и ты видишь солнце и голубое небо – ты счастлив,

– объясняет гимнастка.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

Напомним,