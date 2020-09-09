Лилия Подкопаева впервые рассказала о знакомстве с третьим мужем
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большинство времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.
А любимой Атланта стала для Лилии около трех лет назад, ведь там она познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским.
В интервью для «Ранку з Україною» на канале «Украина» Подкопаева рассказала о встрече со своим третьим мужем, как в 40 лет решилась на третьего ребенка и как складывается ее жизнь в Америке.
Нас познакомили друзья, на ужине, с первой встречи состоялся какой-то контакт, – рассказывает Лилия Подкопаева. – Я его очень люблю за его чувство юмора, иногда в ситуации, когда я могу расстроиться, он так это подает, что мы просто смеемся.
Рождение детей – это чудо, ну как это возможно?! Когда родилась Эвелина, я рыдала, я просто не могла успокоиться, потому что это божественное создание, – поделилась олимпийская чемпионка. – Мы назвали ее в честь бабушки, которая привела меня в гимнастический зал, которая сказала: «Мы пришли сюда, чтобы завоевывать медали.
Они разносторонние, занимались плаванием, теннисом, танцами, – отмечает Лилия. – У Вадима уже началась старшая школа, он четко знает, в какой университет хочет поступать – компьютеры, все эти технологии. Каролина – более творческая личность.
Да и школа, где учатся дети Лилии, несколько отличается от традиционной – у них нет учебников, всю информацию учащиеся черпают из Интернета.
Мой дед проработал много лет в шахте, всю свою жизнь, когда ты работаешь под землей, держишь отбойный молоток весом 16 кг, а потом выходишь на поверхность и ты видишь солнце и голубое небо – ты счастлив,– объясняет гимнастка.