Шоу Маскарад: фантастическая Дракоша появилась на улицах Киева

8 сентября 2020 16:35 Юлия Крутиева
Шоу Маскарад: фантастическая Дракоша появилась на улицах Киева
Герой загадочного шоу «Маскарад»
пресс-служба канала 1+1

В эти выходные на улицах Киева была замечена фантастическая Дракоша - герой загадочного шоу «Маскарад» на «1+1».

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Накануне на официальных страницах шоу Маскарад в социальных сетях пользователям снова предложили поиграть в детективную онлайн игру: отгадать, где же искать нового удивительного героя, и поймать его на камеру телефона.

Так, оказалось, что розовая Дракоша любит детские развлечения. Она прогулялась пешеходно-велосипедным мостом с конфетой в руке, охотно фотографируясь с киевлянами. Затем она решила развлечься вместе с другими детьми: купила сладкую вату и пошла в очередь на карусель. Розовая Дракоша в тот день даже погладила пони, воплотив в жизнь детскую мечту.

Герой загадочного шоу «Маскарад» / пресс-служба канала 1+1
На официальной странице шоу «Маскарад» в Instagram пользователи гадали, кто же из известных звезд шоу-бизнеса скрывается под образом. Так, были сделаны предположения, что образ Дракоши воплощает смелая Оля Полякова.

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Онлайн игра по поиску загадочных участников «Маскарада» в знаковых локациях столицы продолжится - самое интересное впереди. 

Уже известен полный состав звездных команд. Так, в команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде MOTATIK за победу будут соревноваться Влад Яма и MARUV.

Напомним, 

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