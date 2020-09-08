Шоу Маскарад: фантастическая Дракоша появилась на улицах Киева
В эти выходные на улицах Киева была замечена фантастическая Дракоша - герой загадочного шоу «Маскарад» на «1+1».
Так, оказалось, что розовая Дракоша любит детские развлечения. Она прогулялась пешеходно-велосипедным мостом с конфетой в руке, охотно фотографируясь с киевлянами. Затем она решила развлечься вместе с другими детьми: купила сладкую вату и пошла в очередь на карусель. Розовая Дракоша в тот день даже погладила пони, воплотив в жизнь детскую мечту.
Уже известен полный состав звездных команд. Так, в команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде MOTATIK за победу будут соревноваться Влад Яма и MARUV.
Напомним,