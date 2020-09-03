Юрий Ткач стал конкурентом MARUV в новом проекте Маскарад: Это нереально магическое шоу

Названы последние звездные участники команд в самом загадочном шоу этой осени «Маскарад» на телеканале «1+1».

Так, соревноваться за право первым назвать имя участника в фантастическом костюме будет эпатажная певица MARUV и юморист, ведущий «Розсміши коміка» Юрий Ткач.

Юрий Ткач поделился, что уже с нетерпением ждет премьеры фантастического шоу в этом году.

Маскарад - нереально магическое шоу, которое погружает каждого в фантастический мир разнообразных персонажей, за которыми скрываются настоящие звезды украинского шоу-биза, - говорит Ткач. - Они оживляют и наполняют аватары своей энергетикой, превращая их в сказочные создания. Главная задача звездных команд - угадать, кто скрывается под маскарадным костюмом, но это очень сложно, поверьте.

Актер Юрий Ткач / пресс-служба канала 1+1

Известно, что в центре проекта - противостояние двух звездных команд, которые будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу. Капитанами двух звездных команд стали тренеры-конкуренты на шоу «Голос країни» - продюсер и шоумен ПТП и мультиартист MONATIK.

Сегодня стал известен полный состав звездных команд. Так, в команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде MOTATIK за победу будут соревноваться Влад Яма и MARUV.

Напомним,