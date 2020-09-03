Юрий Ткач стал конкурентом MARUV в новом проекте Маскарад: Это нереально магическое шоу
Названы последние звездные участники команд в самом загадочном шоу этой осени «Маскарад» на телеканале «1+1».
Юрий Ткач поделился, что уже с нетерпением ждет премьеры фантастического шоу в этом году.
Маскарад - нереально магическое шоу, которое погружает каждого в фантастический мир разнообразных персонажей, за которыми скрываются настоящие звезды украинского шоу-биза, - говорит Ткач. - Они оживляют и наполняют аватары своей энергетикой, превращая их в сказочные создания. Главная задача звездных команд - угадать, кто скрывается под маскарадным костюмом, но это очень сложно, поверьте.
Сегодня стал известен полный состав звездных команд. Так, в команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде MOTATIK за победу будут соревноваться Влад Яма и MARUV.
Напомним,