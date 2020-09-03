Юрий Ткач стал конкурентом MARUV в новом проекте Маскарад: Это нереально магическое шоу

3 сентября 2020 15:25 Юлия Крутиева
Юрий Ткач стал конкурентом MARUV в новом проекте Маскарад: Это нереально магическое шоу
Участники команды проекта «Маскарад»
пресс-служба канала 1+1

Названы последние звездные участники команд в самом загадочном шоу этой осени «Маскарад» на телеканале «1+1».

Читайте такжеДовел девочку до слез: Эктор Хименес-Браво рассказал школьную историю
Так, соревноваться за право первым назвать имя участника в фантастическом костюме будет эпатажная певица MARUV и юморист, ведущий «Розсміши коміка» Юрий Ткач.

Юрий Ткач поделился, что уже с нетерпением ждет премьеры фантастического шоу в этом году.

Маскарад - нереально магическое шоу, которое погружает каждого в фантастический мир разнообразных персонажей, за которыми скрываются настоящие звезды украинского шоу-биза, - говорит Ткач. - Они оживляют и наполняют аватары своей энергетикой, превращая их в сказочные создания. Главная задача звездных команд - угадать, кто скрывается под маскарадным костюмом, но это очень сложно, поверьте.

Актер Юрий Ткач / пресс-служба канала 1+1
Читайте такжеСветлана Лобода соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
Известно, что в центре проекта - противостояние двух звездных команд, которые будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника в фантастическом костюме и одержать победу в шоу. Капитанами двух звездных команд стали тренеры-конкуренты на шоу «Голос країни» - продюсер и шоумен ПТП и мультиартист MONATIK.

Сегодня стал известен полный состав звездных команд. Так, в команду ПТП вошли: Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде MOTATIK за победу будут соревноваться Влад Яма и MARUV.

Напомним, 

Облако тегов

1+1 социальные сети Юрий Ткач новости телешоу MARUV телешоу 2020 Маскарад

Материалы по теме

Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в неоновом бикини на отдыхе в Мексике
Новости

Ким Кардашьян похвасталась пышными формами в неоновом бикини на отдыхе в Мексике
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2020)
Телешоу

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2020)
Стосується кожного: Биологическое доверие (эфир от 03.09.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Биологическое доверие (эфир от 03.09.2020)
Стосується кожного: Синяки на детстве (эфир от 02.09.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Синяки на детстве (эфир от 02.09.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK