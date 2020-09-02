Светлана Лобода соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини

2 сентября 2020 13:45 Юлия Крутиева
Светлана Лобода соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода продолжают публиковать в социальных сетях фотографии с отдыха в Греции.

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Певица Светлана Лобода часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.

Вот и в этот раз Лобода поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, похваставшись соблазнительными изгибами своего тела и стальным прессом.

Светлана опубликовала снимок, на котором она позирует в мини-бикини. В качестве локации для съемок звезда выбрала бассейн, в котором она плавает на надувном белом единороге. 

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial
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Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать многие знаменитости. Не скрывают своего восхищения и подписчики Лободы. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Шикарный вид», «Света, ты классная», «Идеальная», «Какие изгибы... Мать его...», «Какая аппетитная жареная курочка».

Напомним, 

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