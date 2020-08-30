Светлана Лобода похвасталась результатами регулярных тренировок: Упругие ягодицы и стальной пресс

30 августа 2020 17:30 Катерина Даниленко
Светлана Лобода похвасталась результатами регулярных тренировок: Упругие ягодицы и стальной пресс
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

Певица Светлана Лобода опубликовала жаркое фото с отдыха в Турции.

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В этом году знаменитость успела не только насладиться отпуском с детьми, но и знатно поработать над своим телом. Исполнительница и дня без спорта не может прожить. Результатами тренировок артистка поделилась в своем Instagram.

В кадре 37-летняя Светлана предстала в очень откровенном раздельном купальнике молочного оттенка. Звезда покрутилась перед камерой, чтобы продемонстрировать подкачанное тело со всех сторон.

Певица Светлана Лобода / социальная сеть Instagram

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В подписи к снимкам артистка сообщила, что тренировалась все лето и даже побудила интерес к спорту у мамы и старшей дочери Евы.

Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочь, и мать. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?
 ‒ поинтересовалась в подписчиков сексуальная Лобода.

Напомним,

Певица Светлана Лобода / социальная сеть Instagram
 

 

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