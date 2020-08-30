Светлана Лобода похвасталась результатами регулярных тренировок: Упругие ягодицы и стальной пресс
Певица Светлана Лобода опубликовала жаркое фото с отдыха в Турции.
В кадре 37-летняя Светлана предстала в очень откровенном раздельном купальнике молочного оттенка. Звезда покрутилась перед камерой, чтобы продемонстрировать подкачанное тело со всех сторон.
Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочь, и мать. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?‒ поинтересовалась в подписчиков сексуальная Лобода.
Напомним,
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