Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной: покажи жену
Телеведущий Александр Педан в браке уже более 16-ти лет. Однако если раньше с женой Инной мужчина хоть изредка публиковал фото, то в последнее время в микроблоге и на светских мероприятиях он появляется сам.
Артист утверждает, что давным-давно обсуждали с женой этот вопрос, тогда она ясно дала понять, что публичность не для нее. Инну устраивает спокойная жизнь без назойливых взглядов.
Пояснюю. Колись давно ми сіли з дружиною поспілкуватися на цю тему. Інна сказала, що не хоче публічності, вона не вважає себе такою людиною. Дружину влаштовує таке життя, наша сім’я, діти,‒ заявил комик.
Совместные фотоснимки Александр публикует только с разрешения любимой. Супруги обожают проводить время вместе, у них много общих увлечений, о некоторых шоумен рассказал в посте:
Я виставляю фото, відео лише тоді, коли вона дозволяє це робити. Але окрім дітей, щасливої сім’ї, 16 років спільного життя, у нас є багато спільних захоплень. Ми мандруємо разом, нещодавно були, до речі, на українському фестивалі Wave в стилі Burning Man. Відвідали Арабатку, як колись 16 років тому під час медового місяця після весілля. Романтика. Одне з останніх спільних хобі ‒ велосипед. Ми купили собі цей вид транспорту і разом катаємося в середньому по 15-20 км в день.
Я вважаю, що кохання ‒ це коли ти поважаєш вибір свого партнера і робиш все, щоб йому було комфортно. У нас саме така історія. Всім любові, цьом,‒ добавил ведущий шоу «Эксы».
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