Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной: покажи жену Катерина Даниленко

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Телеведущий Александр Педан в браке уже более 16-ти лет. Однако если раньше с женой Инной мужчина хоть изредка публиковал фото, то в последнее время в микроблоге и на светских мероприятиях он появляется сам.