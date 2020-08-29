Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной: покажи жену

29 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной: покажи жену
Телеведущий Александр Педан
социальная сеть Instagram

Телеведущий Александр Педан в браке уже более 16-ти лет. Однако если раньше с женой Инной мужчина хоть изредка публиковал фото, то в последнее время в микроблоге и на светских мероприятиях он появляется сам.

Читайте такжеБолеющая коронавирусом Елена Кравец впервые рассказала о том, как переносит недуг
Поклонники обеспокоены его личной жизнью. В Instagram они все чаще спрашивают ведущего: «Где жена?», «Покажи жену», «Что за муж такой?», «Развелись или поссорились?». В связи с таким повышенным интересом к своей персоне, Педан вынужден был показать супругу и объясниться перед подписчиками.

Александр Педан с женой Инной / социальная сеть Instagram

Артист утверждает, что давным-давно обсуждали с женой этот вопрос, тогда она ясно дала понять, что публичность не для нее. Инну устраивает спокойная жизнь без назойливых взглядов.

Пояснюю. Колись давно ми сіли з дружиною поспілкуватися на цю тему. Інна сказала, що не хоче публічності, вона не вважає себе такою людиною. Дружину влаштовує таке життя, наша сім’я, діти,
‒ заявил комик.

Совместные фотоснимки Александр публикует только с разрешения любимой. Супруги обожают проводить время вместе, у них много общих увлечений, о некоторых шоумен рассказал в посте:

Я виставляю фото, відео лише тоді, коли вона дозволяє це робити. Але окрім дітей, щасливої сім’ї, 16 років спільного життя, у нас є багато спільних захоплень. Ми мандруємо разом, нещодавно були, до речі, на українському фестивалі Wave в стилі Burning Man. Відвідали Арабатку, як колись 16 років тому під час медового місяця після весілля. Романтика. Одне з останніх спільних хобі ‒ велосипед. Ми купили собі цей вид транспорту і разом катаємося в середньому по 15-20 км в день.

Александр Педан с женой Инной / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЯ очень о нем мечтала, считала счастливым: Злата Огневич выбросила любимое брендовое платье
Уважение к любимому человеку и его личному пространству, по словам Педана, ‒ основа счастливого брака.

Я вважаю, що кохання ‒ це коли ти поважаєш вибір свого партнера і робиш все, щоб йому було комфортно. У нас саме така історія. Всім любові, цьом,
‒ добавил ведущий шоу «Эксы».

Напомним,

Александр Педан с женой Инной / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Александр Педан фото новости

Материалы по теме

Под цвет маникюра: Леди Гага удивила публику новой прической
Новости

Под цвет маникюра: Леди Гага удивила публику новой прической
Анна Панова: Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя
Новости

Анна Панова: Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя
Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу
Анонсы на ТВ

Один за всех: непростая семейная драма в сенсационном премьерном выпуске ток-шоу
Поздравления с Ореховым спасом в стихах и прозе
Праздники

Поздравления с Ореховым спасом в стихах и прозе

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK