Александр Педан совершил восхождение на Арарат: Подъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь
Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) Александр Педан совершил восхождение на Арарат – свою третью и пока самую высокую вершину.
Эта гора стала третьей после Монблана и Казбека и пока самой высокой среди вершин, на которые поднимался Александр. И хотя по сравнению с предыдущими она не требует столько навыков скалолазания, восхождение было все равно очень непростым.
Не бывает легких гор, – говорит ведущий. – Считается, что Арарат – несложная гора, но подъем на вершину все равно выдался тяжелым. У меня началась горная болезнь – очень болела голова, тошнило. Каждый организм реагирует на высоту по-разному.
После 4650 метров высоты становилось все холоднее, – рассказал Педан. – А я еще забыл перчатки, поэтому пальцы замерзали. Но со мной поделились запасными, розовыми! А последние 300 метров надо было идти уже по снегу, поэтому пришлось надеть «кошки». Но несмотря ни на что мы таки добрались до вершины.
Гордимся Александром Педаном! И желаем ему легкого спуска и возвращения домой!
Напомним,