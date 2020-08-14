Александр Педан совершил восхождение на Арарат: Подъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь

14 августа 2020 15:40 Юлия Крутиева
Александр Педан совершил восхождение на Арарат: Подъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь
Телеведущий Александр Педан
instagram.com/pedanos

Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) Александр Педан совершил восхождение на Арарат – свою третью и пока самую высокую вершину.

Читайте такжеОбойдется нам в 200 тысяч долларов: MARUV рассказала о своей будущей свадьбе
Дальше – только выше! Так говорил Александр Педан, вернувшись в прошлом году с горы Казбек, высота которой 5054 м. И сдержал слово. Сегодня утром телеведущий совершил восхождение на Арарат на 5137 м.

Александр Педан совершил восхождение на Арарат / instagram.com/pedanos

Эта гора стала третьей после Монблана и Казбека и пока самой высокой среди вершин, на которые поднимался Александр. И хотя по сравнению с предыдущими она не требует столько навыков скалолазания, восхождение было все равно очень непростым.

Не бывает легких гор, – говорит ведущий. – Считается, что Арарат – несложная гора, но подъем на вершину все равно выдался тяжелым. У меня началась горная болезнь – очень болела голова, тошнило. Каждый организм реагирует на высоту по-разному.

Александр Педан совершил восхождение на Арарат / instagram.com/pedanos

Читайте такжеРевизор Юлия Панкова похудела на 9 кг: телеведущая раскрыла свои эффективные методы
У группы Александра Педана было несколько остановок для акклиматизации. Последняя – на высоте 4200 м. И оттуда сегодня почти в два ночи команда вместе с телеведущим двинулись на вершину.

После 4650 метров высоты становилось все холоднее, – рассказал Педан. – А я еще забыл перчатки, поэтому пальцы замерзали. Но со мной поделились запасными, розовыми! А последние 300 метров надо было идти уже по снегу, поэтому пришлось надеть «кошки». Но несмотря ни на что мы таки добрались до вершины.

Александр Педан покорил гору Арарат / instagram.com/pedanos

Гордимся Александром Педаном! И желаем ему легкого спуска и возвращения домой!

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал социальные сети Александр Педан новости путешествие Саша Педан Арарат горы

Материалы по теме

О чем молчат женщины: стали известны звездные эксперты ток-шоу на СТБ
Новости

О чем молчат женщины: стали известны звездные эксперты ток-шоу на СТБ
Обойдется нам в 200 тысяч долларов: MARUV рассказала о своей будущей свадьбе
Новости

Обойдется нам в 200 тысяч долларов: MARUV рассказала о своей будущей свадьбе
Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе
Новости

Любовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе
Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью
Lifestyle

Тренды 2020: ТОП-3 оттенка в одежде, которые покорят мир этой осенью

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK