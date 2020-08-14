Ревизор Юлия Панкова похудела на 9 кг: телеведущая раскрыла свои эффективные методы

14 августа 2020 11:50 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова похудела на 9 кг: телеведущая раскрыла свои эффективные методы
Ревизор Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как ей удалось достичь таких результатов в похудении.

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Несколько месяцев назад ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой приписывали беременность. Сплетни быстро развеялись после того, как девушка публично заявила о разводе со своим мужем.

Всем поклонникам Юля объяснила, что отношения завершились мирно, без скандалов и обвинений. Теперь девушка похудела на 9 килограммов и готова поделиться секретом, как она этого достигла.

Телеведущая Юлия Панкова похудела на 9 килограммов / instagram.com/pankova_julja

О том, сколько всего я перепробовала, можно писать мемуары, – признается ведущая. – Была гречка и кето, белковая диета, интервальное голодание, инсулиновые замеры и походы к очень крутым диетологам. Для себя я выбрала несколько правил и советов. Они очень простые и самые эффективные для меня.

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1. Вода. Купила огромный кувшин, чтобы контролировать количество выпитой воды. Пью 2-3 литра в сутки. Наибольшую часть выпиваю в первой половине дня, чтобы избежать отеков.

2. Сон. Ложусь спать до 22-23 часов. Важно, чтобы вырабатывались необходимые гормоны, которые отвечают за наш метаболизм. Будете ложиться позже – вес никуда не денется.

3. Движение. Нужно двигаться в течение дня. Лучший для меня вариант – 10 тысяч шагов в день.

4. Питание. Исключите из рациона все жареное, сладкое, выпечку и картофель. Фрукты ешьте до 15:00. После 15 часов – никаких углеводов. Едим запеченную или вареную рыбу и зеленые овощи на пару.

5. После 19:00 не едим!

Ревизор Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Соблюдая эти правила, за пять месяцев я сбросила девять килограммов, – говорит Юля. – Кстати, моя мама тоже похудела. Ее результат – минус десять килограммов. Медленно, но очень результативно. Сейчас чувствую себя прекрасно.

Напомним,

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