Дэвид Бекхэм повторил свой сексуальный образ спустя 15 лет

Дэвид Бекхэм на протяжении не одного десятка лет был всемирным секс символом. Трудно найти такого человека, который не слышал бы его имени.

Кто-то из поклонников всемирно известного футболиста говорит, что чувство стиля ему привила супруга Виктория Бекхэм , а во время начала карьеры в "Манчестер Юнайтед", якобы, его считали несимпатичным и безвкусно одевающимся.

Футболист Дэвид Бекхэм / Fotobank / GettyImages

Пару дней назад Дэвид решил доказать свой статус секс-символа и повторил фото, которое было сделано 15 лет назад фотографом Энни Лейбовиц. Но в этот раз спортсмен предстал в объективе своего сына Бруклина.

На своей странице в Инстаграм Бекхэм-старший опубликовал фотоколлаж: на одном из фото ему 30 лет, на другом – 45, и выглядит Дэвид ничуть не хуже. Тот же пронзительный взгляд, но вот пиджак он решил на все пуговицы.

Такой же образ, но немного больше седых волос 15 лет спустя,

– подписал фотографию Дэвид.

Дэвид Бекхэм / instagram.com/davidbeckham

Моментально отреагировала на публикацию супруга футболиста:

Это лучший пост, который я когда-либо видела. У меня все!

Что бы там ни было, Виктория, это лучше, чем твой снимок в золотой час, о котором я не знал, что ты публикуешь,

– с юмором ответил своей жене Дэвид.

Напомним,