Дэвид Бекхэм повторил свой сексуальный образ спустя 15 лет

14 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Дэвид Бекхэм повторил свой сексуальный образ спустя 15 лет
Виктория и Дэвид Бекхэм
Fotobank / GettyImages

Дэвид Бекхэм на протяжении не одного десятка лет был всемирным секс символом. Трудно найти такого человека, который не слышал бы его имени.

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Кто-то из поклонников всемирно известного футболиста говорит, что чувство стиля ему привила супруга Виктория Бекхэм, а во время начала карьеры в "Манчестер Юнайтед", якобы, его считали несимпатичным и безвкусно одевающимся.

Футболист Дэвид Бекхэм / Fotobank / GettyImages

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Пару дней назад Дэвид решил доказать свой статус секс-символа и повторил фото, которое было сделано 15 лет назад фотографом Энни Лейбовиц. Но в этот раз спортсмен предстал в объективе своего сына Бруклина.

На своей странице в Инстаграм Бекхэм-старший опубликовал фотоколлаж: на одном из фото ему 30 лет, на другом – 45, и выглядит Дэвид ничуть не хуже. Тот же пронзительный взгляд, но вот пиджак он решил на все пуговицы.

Такой же образ, но немного больше седых волос 15 лет спустя,
– подписал фотографию Дэвид.

Дэвид Бекхэм / instagram.com/davidbeckham

Моментально отреагировала на публикацию супруга футболиста:

Это лучший пост, который я когда-либо видела. У меня все!

Что бы там ни было, Виктория, это лучше, чем твой снимок в золотой час, о котором я не знал, что ты публикуешь,
– с юмором ответил своей жене Дэвид.

Напомним, 

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