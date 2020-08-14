Дэвид Бекхэм повторил свой сексуальный образ спустя 15 лет
Дэвид Бекхэм на протяжении не одного десятка лет был всемирным секс символом. Трудно найти такого человека, который не слышал бы его имени.
На своей странице в Инстаграм Бекхэм-старший опубликовал фотоколлаж: на одном из фото ему 30 лет, на другом – 45, и выглядит Дэвид ничуть не хуже. Тот же пронзительный взгляд, но вот пиджак он решил на все пуговицы.
Такой же образ, но немного больше седых волос 15 лет спустя,– подписал фотографию Дэвид.
Моментально отреагировала на публикацию супруга футболиста:
Это лучший пост, который я когда-либо видела. У меня все!
Что бы там ни было, Виктория, это лучше, чем твой снимок в золотой час, о котором я не знал, что ты публикуешь,– с юмором ответил своей жене Дэвид.
Напомним,