Виктория и Дэвид Бекхэм пригласили принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу сына

Месяц назад старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм - Бруклин - сделал своей любимой предложение руки и сердца.

Теперь же чета Бекхэм вовсю готовится к свадьбе 21-летнего Бруклина и 25-летней актрисы Николы Пельтц . Пригласительные готовы и они уже понемногу рассылаются будущим гостям торжества.

Инсайдер, приближенный к семье Виктории и Дэвида, сообщил, что супруги пригласили на свадьбу сына своих друзей – принца Гарри и Меган Маркл. Звездная семья понимает, что таким образом привернет еще больше внимания публики к событию.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

Однако пара не знает, примут ли герцоги Сассекские приглашение. Бекхэмы надеются, что так как близкий друг Гарри и Меган – музыкант Элтон Джон, который кстати является крестным жениха, – будет гостем на торжестве, заставит и супругов посетить мероприятие.

К слову, в 2021 году Бруклин и Никола планируют устроить две церемонии. Первая свадьба должна состояться на родине жениха – в Великобритании, а вторая – на родине невесты – во Флориде.

Напомним,