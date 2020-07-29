Виктория и Дэвид Бекхэм пригласили принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу сына
Месяц назад старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм - Бруклин - сделал своей любимой предложение руки и сердца.
Инсайдер, приближенный к семье Виктории и Дэвида, сообщил, что супруги пригласили на свадьбу сына своих друзей – принца Гарри и Меган Маркл. Звездная семья понимает, что таким образом привернет еще больше внимания публики к событию.
К слову, в 2021 году Бруклин и Никола планируют устроить две церемонии. Первая свадьба должна состояться на родине жениха – в Великобритании, а вторая – на родине невесты – во Флориде.
Напомним,