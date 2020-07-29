Танці з зірками-2020: 117-килограммовая пышка украинского шоу-бизнеса стала участницей нового сезона

29 июля 2020 11:35 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: 117-килограммовая пышка украинского шоу-бизнеса стала участницей нового сезона
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
пресс-служба канала 1+1

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединилась Alyona Alyona.

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Так, сегодня студию «Сніданку з 1+1» посетила украинская популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая в прямом эфире призналась, что принимает вызов #танциззиркамиchallengе от шоумена Дмитрия Танковича, который тоже стал участником проекта.

Это новый опыт для меня. Хочется себя испытать и доказать, что пышки могут все, – комментирует Алена. – Я надеюсь, что буду выглядеть органично во всех стилях, потому что есть внутренний стержень, мне есть что рассказать зрителям.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / пресс-служба

За кулисами исполнительница рассказала, что большого танцевального опыта у нее нет:

В школе в 5-м классе с ходила в танцевальный кружок и учила вальс. Это все, что я умею из танцев. В этом сезоне я попробую в силу возможностей своего организма показать всему миру, что все возможно.

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Также, исполнительница призналась, что на следующий день, после празднования собственного 29-летия она решила начать следить за фигурой и поставила цель - сбросить 29 килограммов. Чуть меньше чем за полтора месяца Алене удалось избавиться 10 лишних килограммов.

На этой неделе я стабильно держу вес, ведь задача не только сбрасывать, но и закреплять результат. Килограммы «гуляют», а сейчас я вздохнула с облегчением, что за последние дни не набрала лишнего, и можно двигаться дальше. Для начала для меня было самое сложное отказаться от сладкого, а это касается и черешни, и клубники,
– призналась исполнительница, и ошеломила всех, сообщив, что находилась на грани сахарного диабета.

Также Alyona поделилась, что сейчас очень радуется тому, что может позволить себе кусочек твердого сыра.

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А уже позже Alyona Alyona разместила на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео, в котором сообщила всем подписчикам, что приняла челлендж. Рэп-исполнительница бросила вызов Позитиву.

Совсем скоро станет известно, примет ли #танціззіркамиchallenge Андре Тан, которому бросил вызов Дмитрий Танкович, и Позитив, которого пригласила на проект Alyona Alyona. Присоединятся ли они на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также к Дмитрию Танковичу, и Alyona Alyona. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним,

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