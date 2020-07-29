Michelle Andrade в экстремально коротком мини устроила танцы с Женей Котом в центре Киева: Горячо!

29 июля 2020 10:40 Юлия Крутиева
Michelle Andrade в экстремально коротком мини устроила танцы с Женей Котом в центре Киева: Горячо!

Известная украинская певица Michelle Andrade в соблазнительном мини исполнила свои хиты в центре столицы. Звезда погрузила киевлян и гостей города в латиноамериканскую атмосферу, демонстрируя горячие танцы.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: беременная участница реалити боится умереть во время родов
На днях одно из самых любимых мест украинцев – Почтовая площадь в Киеве – превратилось в место встречи поклонников зажигательных латиноамериканских танцев. Именно там популярная певица Michelle Andrade вместе со своим другом, хореографом Евгением Котом, устроили яркое шоу. Услышав знакомые песни, прохожие присоединялись к их исполнению, танцевали и фотографировались со знаменитостями. А все это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Даже не могла представить, что мы сможем погрузить центр Киева в настоящую латиноамериканскую атмосферу, – рассказала Michelle Andrade. – Где-где, но на Почтовой площади мы с Женей вместе еще не танцевали! А в этот день у нас получилось создать праздник для всех прохожих, которые останавливались посмотреть на наше выступление, поддерживали нас и не могли удержаться, чтобы не потанцевать вместе под latino ritmo. Прекрасные музыканты создавали ритм и дарили всем свою энергию. Это был настоящий праздник музыки и танца под открытым небом – единение, по которому мы все так скучали.

Читайте такжеЗвезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет
Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд съемки наряды новости образы звезд Michelle Andrade Мишель Андраде З Днем народження; Україно Женя Кот

Материалы по теме

Уже весь автобус слышит: Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских
Новости

Уже весь автобус слышит: Потап рассказал о страстном сексе с Настей Каменских
18-летний олигарх: студия Квартал 95 завершил съемки комедийной мелодрамы для канала Украина
Анонсы на ТВ

18-летний олигарх: студия Квартал 95 завершил съемки комедийной мелодрамы для канала Украина
Они сведут его с ума: ТОП-4 модели обуви, которые нравятся мужчинам
Lifestyle

Они сведут его с ума: ТОП-4 модели обуви, которые нравятся мужчинам
Юлия Панкова: Я благодарна супругу за хорошую историю, которую мы прожили вместе
Теленеделя

Юлия Панкова: Я благодарна супругу за хорошую историю, которую мы прожили вместе

Популярное на сайте

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко

ТОП-4 признака, что в ваших отношениях не все гладко

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK