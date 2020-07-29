Michelle Andrade в экстремально коротком мини устроила танцы с Женей Котом в центре Киева: Горячо!
29 июля 2020 10:40
Известная украинская певица Michelle Andrade в соблазнительном мини исполнила свои хиты в центре столицы. Звезда погрузила киевлян и гостей города в латиноамериканскую атмосферу, демонстрируя горячие танцы.
«З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.
Даже не могла представить, что мы сможем погрузить центр Киева в настоящую латиноамериканскую атмосферу, – рассказала Michelle Andrade. – Где-где, но на Почтовой площади мы с Женей вместе еще не танцевали! А в этот день у нас получилось создать праздник для всех прохожих, которые останавливались посмотреть на наше выступление, поддерживали нас и не могли удержаться, чтобы не потанцевать вместе под latino ritmo. Прекрасные музыканты создавали ритм и дарили всем свою энергию. Это был настоящий праздник музыки и танца под открытым небом – единение, по которому мы все так скучали.
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Напомним,