Від пацанки до панянки-4: беременная участница реалити Влада Роговенко боится умереть во время родов

28 июля 2020 15:20 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: беременная участница реалити Влада Роговенко боится умереть во время родов
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
пресс-служба Нового канала

Участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) честно рассказала о своих страхах перед появлением малыша.

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Это сейчас Влада Роговенко – нежная будущая мамочка. А еще год назад она пришла на Новый канал настоящей «пацанкой». Но участие в реалити «Від пацанки до панянки» кардинально ее изменило. 

Влада остепенилась, встретила любовь и сейчас ждет сыночка. Омрачают интересное положение только страхи, которые не дают покоя девушке. 

Самый популярный совет беременным – не нервничать, но от него я нервничаю еще больше, – признается Влада. – Долго не могла избавиться от опасений по поводу будущего, финансов и быта: они давили так, что я несколько раз билась в слезах и истерике. Самое ужасное в этом – мысль, какой непоправимый вред я причиняю малышу внутри, и от этого становилось только хуже.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала
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Участница реалити «Від пацанки до панянки» признается – в течение беременности ее одолевали самые разные страхи.

В первом триместре у меня была боязнь выкидыша, поэтому я старалась не поднимать ничего тяжелее спортивной сумки и маниакально прислушивалась к любым ощущениям внизу живота, – вспоминает Роговенко. – Я по несколько раз сдавала одни и те же анализы и консультировалась у разных врачей! Все мои страхи воплощались во снах: мне снилось, что я рожаю то рыбу, то выводок крысят, то очень маленького пупса. Сейчас постоянно подталкиваю ребенка в животе, если он слишком долго не двигается, и не могу успокоиться до тех пор, пока не получаю ответный толчок. Волнения и страхи преследуют меня с начала беременности. До родов остается два месяца. Сейчас страхи усилились в два раза. А вдруг я не смогу родить? Если умру во время родов? Или что-то случится с ребенком? Я стараюсь отгонять от себя негатив, но у меня это пока что плохо получается.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала
Желаем Владе легкого окончания беременности и родов! 

Напомним, 

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