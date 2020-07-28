Від пацанки до панянки-4: беременная участница реалити Влада Роговенко боится умереть во время родов
Участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) честно рассказала о своих страхах перед появлением малыша.
Влада остепенилась, встретила любовь и сейчас ждет сыночка. Омрачают интересное положение только страхи, которые не дают покоя девушке.
Самый популярный совет беременным – не нервничать, но от него я нервничаю еще больше, – признается Влада. – Долго не могла избавиться от опасений по поводу будущего, финансов и быта: они давили так, что я несколько раз билась в слезах и истерике. Самое ужасное в этом – мысль, какой непоправимый вред я причиняю малышу внутри, и от этого становилось только хуже.
В первом триместре у меня была боязнь выкидыша, поэтому я старалась не поднимать ничего тяжелее спортивной сумки и маниакально прислушивалась к любым ощущениям внизу живота, – вспоминает Роговенко. – Я по несколько раз сдавала одни и те же анализы и консультировалась у разных врачей! Все мои страхи воплощались во снах: мне снилось, что я рожаю то рыбу, то выводок крысят, то очень маленького пупса. Сейчас постоянно подталкиваю ребенка в животе, если он слишком долго не двигается, и не могу успокоиться до тех пор, пока не получаю ответный толчок. Волнения и страхи преследуют меня с начала беременности. До родов остается два месяца. Сейчас страхи усилились в два раза. А вдруг я не смогу родить? Если умру во время родов? Или что-то случится с ребенком? Я стараюсь отгонять от себя негатив, но у меня это пока что плохо получается.
Напомним,