Від пацанки до панянки-4: участница проекта за полгода набрала 20 кг

23 июля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница проекта за полгода набрала 20 кг
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Участница четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки Влада Роговенко призналась, что больше не влезает в размер ХS.

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Несколько месяцев назад Влада Роговенко ошеломила Новый канал новостью – скоро она станет мамой. Еще недавно Влада была настоящей оторвой, а теперь готовится к кардинальному жизненному повороту. Будущая мамочка щедро делится переживаниями по поводу новой роли. На днях честно призналась, сколько лишних килограмм набрала за беременность.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Мой пузик растет каждый день. Мне уже все уступают место, подают ручку, пропускают в очередях. Вот бы всегда так было, – улыбается экс-«пацанка». – Но есть и изнанка беременности. В комментариях и в директ задают один и тот же вопрос: «На сколько я поправилась во время беременности?» На 20 килограммов – с ХS перешла на L. Когда забеременела, стала очень любить еду. Постоянно чувствую голод, сколько бы ни съела. Могу жевать сладкое и закусывать рыбой.

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По срокам, Владе рожать в октябре. Участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» уже определилась с именем для малыша. Она хочет назвать сына Марком. Сейчас сложно представить, но нынешняя нежная Влада Роговенко мало похожа на ту девушку с трудным характером, которая была на реалити «Від пацанки до панянки».

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko

И если вы тоже хотите кардинально изменить свою жизнь, не упустите свой шанс – подавайте заявку на кастинг пятого сезона реалити на сайте Нового канала.

Напомним, 

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