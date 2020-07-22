Звезда фильма Сумерки Роберт Паттинсон женится – СМИ
Похоже, скоро в Голливуде станет на одного холостяка меньше.
Со Сьюки Роберт Паттинсон знаком уже более двух лет, однако первые слухи о флирте пары начали распространяться в СМИ в декабре прошлого года.
В этот раз о помолвке пары заговорили после того, как во время романтической прогулки в Лондоне Уотерхаус сверкнула массивным золотым кольцом на безымянном пальце.
Сама звездная пара пока не подтвердила и не опровергла догадки журналистов об их скорой свадьбе. Но если это правда, то в скором времени влюбленные об этом расскажут.
Напомним,