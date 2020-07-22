Звезда фильма Сумерки Роберт Паттинсон женится – СМИ

22 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Звезда фильма Сумерки Роберт Паттинсон женится – СМИ
Актер Роберт Паттинсон
Fotobank / GettyImages

Похоже, скоро в Голливуде станет на одного холостяка меньше.

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Ряд иностранных сайтов сообщает, что 34-летний Роберт Паттинсон надумал расстаться с холостяцкой жизнью и в ближайшее время сыграть свадьбу с моделью Сьюки Уотерхаус.

Со Сьюки Роберт Паттинсон знаком уже более двух лет, однако первые слухи о флирте пары начали распространяться в СМИ в декабре прошлого года.

В этот раз о помолвке пары заговорили после того, как во время романтической прогулки в Лондоне Уотерхаус сверкнула массивным золотым кольцом на безымянном пальце.

Девушка Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус / instagram.com/sukiwaterhouse

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Если верить словам инсайдеров, предложение своей возлюбленной Паттинсон сделал во время рождественских каникул, на что девушка ответила согласием.

Сама звездная пара пока не подтвердила и не опровергла догадки журналистов об их скорой свадьбе. Но если это правда, то в скором времени влюбленные об этом расскажут.

Напомним,  

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