ТОП-6 вредных советов: как провести лето от участника шоу Мамахохотала Юрия Громового

Вы устали от мотиваций "как провести лето с пользой" и грустных новостей о том, что половина лета позади?

Тогда именно для вас мы собрали ТОП-6 вредных советов от участника шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Юрия Громового. Записывайте и делайте все наоборот (или не делайте!).

1. Мой девиз на это лето: «Всех денег все равно не заработаешь, я не буду и начинать!».

2. Когда нечем заняться, самое главное – чаще заходить в YouTube! Начинайте с невинного 2-х минутного ролика, а потом заканчивайте ненужным 4-х часовым видео «Как клонировать кабачок в домашних условиях: пошаговая инструкция». Также заходите на сайты с фильмами! Там тоже очень много вариантов занять время. Чтобы хорошо отлеживать себе бок, нужно как можно больше смотреть разных видео!

Участник шоу Мамахохотала Юрий Громовой / пресс-служба

3. Личное наблюдение: одна страница фильмов = один день. У меня впереди ещё все части «Властелина колец» и сериал «Друзья». Когда их закончу, начну пересматривать «Санта-Барбара»!

4. Чтобы бесхозно тратить свое время, важно верить в то, что ты чем-то занят! Объясняю: вчера я был занят целый день, даже некогда было отдохнуть. Ходил пить воду, ходил кушать, сбегал в туалет, чесал себе ногу, чесал живот и голову, смотрел в стену, смотрел в пол, гладил собаку, кота, диван, слушал музыку. В общем, дел было невпроворот!

Участник шоу Мамахохотала Юрий Громовой / пресс-служба

5. Не забудьте про пляж! Это место, где можно зверски убить время, главное взять кулек семечек, колонку и свою лень. Смотришь вдаль и размышляешь о воде, сущности бытия и о том, с какой стороны загар ложится равномернее.

6. Сейчас я пользуюсь следующей фразой: «Давайте уже после лета, сейчас жара, работать невозможно!». А если не жарко тогда: «Сейчас так холодно, настроения нет работать». Если на кого-то не действуют перепады погоды и он сильно просит вас что-то сделать, я рекомендую говорить: «Сегодня не могу, магнитные бури пригвоздили меня к дивану!» В общем, при любой погоде можно подобрать универсальную отмазку, чтобы ничего не делать!

Напомним,