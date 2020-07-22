Танці з зірками-2020: звезда Голосу країни подтвердила свое участие в новом сезоне шоу

22 июля 2020 13:05 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: звезда Голосу країни подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
Актриса Дарья Петрожицкая
пресс-служба

Украинская актриса, звезда сериала Папик и Голосу країни на телеканале 1+1, Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Тараса Цимбалюка, который тоже стал участником проекта.

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Дарья сообщила о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях яркое видео, в котором находит записку с вызовом от Тараса. Дарья бросила вызов фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

Я фанатка шоу «Танці з зірками» на «1+1», и если честно, была в приятном шоке от возможности выйти на такой желанный паркет. Я обожаю танцевать. Раньше я считала себя пластичной, однако сейчас понимаю, что еще есть над чем работать. Бальные танцы для меня - это совершенно новое,
– прокомментировала Даша свое участие в шоу.

Актриса Дарья Петрожицкая / пресс-служба

Совсем скоро станет известно, примет ли Юлия Санина #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

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Сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1». Традиционно в шоу «Танці з зірками» участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.

Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, 

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