Танці з зірками-2020: звезда Голосу країни подтвердила свое участие в новом сезоне шоу
Украинская актриса, звезда сериала Папик и Голосу країни на телеканале 1+1, Дарья Петрожицкая приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Тараса Цимбалюка, который тоже стал участником проекта.
Я фанатка шоу «Танці з зірками» на «1+1», и если честно, была в приятном шоке от возможности выйти на такой желанный паркет. Я обожаю танцевать. Раньше я считала себя пластичной, однако сейчас понимаю, что еще есть над чем работать. Бальные танцы для меня - это совершенно новое,– прокомментировала Даша свое участие в шоу.
Совсем скоро станет известно, примет ли Юлия Санина #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц и Дарье Петрожицкой. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.
Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».
Напомним,