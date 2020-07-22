Анна Седокова намекнула на свадьбу с молодым бойфрендом

Лето 2020 года Анна Седокова решила провести не в Украине и даже не в России.

Вынужденный перерыв в гастрольном графике из-за карантинных ограничений Анна Седокова проводит в США. За границу ей удалось отправиться, несмотря на закрытые границы.

Но на то у Анны были веские причины. В США живет ее дочь Моника, которой на днях исполнилось 9 лет. Для своей наследницы певица устроила крутой день рождения.

Конечно, Седокова не смогла упустить возможность воспользоваться ослаблением карантина и насладиться отдыхом на местных пляжах в Америке. Подобный релакс она разделила вместе со своим молодым бойфрендом Янисом Тимма.

Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova

Отдыхая в один из дней на побережье, экс-солистка группы «ВИА Гра» предложила подписчикам своего Инстаграм позадавать ей интересующие их вопросы.

Одним из самых популярных оказался вопрос о свадьбе Анны с латышским спортсменом. Ответить на насущный вопрос о совместном будущем певица попросила и Яниса.

Будет у вас свадьба с Янисом?

- зачитала Седокова вопрос поклонника.

Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova

Тимма резко повернулся к любимой, и ответил:

Конечно будет.

При этом баскетболист отпустил пару шуток.

У меня с Янисом?

- иронично продолжил спортсмен.

На это звезда ответила, что у нее. Тогда парень посмотрел на Анну и улыбнулся:

Вопрос к вам.

На такое своеобразное предложение Анна сделала кокетливую ремарку.

А я знаю ответ

, - отметила Седокова, и засмеялась.

Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova

Напомним,