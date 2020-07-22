Анна Седокова намекнула на свадьбу с молодым бойфрендом
22 июля 2020 11:15
Юлия Крутиева
Певица Анна Седоковас бойфрендом
instagram.com/annasedokova
Лето 2020 года Анна Седокова решила провести не в Украине и даже не в России.
Вынужденный перерыв в гастрольном графике из-за карантинных ограничений Анна Седокова
проводит в США. За границу ей удалось отправиться, несмотря на закрытые границы.
Но на то у Анны были веские причины. В США живет ее дочь Моника, которой на днях исполнилось 9 лет. Для своей наследницы певица устроила крутой день рождения.
Конечно, Седокова не смогла упустить возможность воспользоваться ослаблением карантина и насладиться отдыхом на местных пляжах в Америке. Подобный релакс она разделила вместе со своим молодым бойфрендом Янисом Тимма.
Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova
Отдыхая в один из дней на побережье, экс-солистка группы «ВИА Гра» предложила подписчикам своего Инстаграм позадавать ей интересующие их вопросы.
Одним из самых популярных оказался вопрос о свадьбе Анны с латышским спортсменом. Ответить на насущный вопрос о совместном будущем певица попросила и Яниса.
Будет у вас свадьба с Янисом?
- зачитала Седокова вопрос поклонника.
Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova
Тимма резко повернулся к любимой, и ответил:
Конечно будет.
При этом баскетболист отпустил пару шуток.
У меня с Янисом?
- иронично продолжил спортсмен.
На это звезда ответила, что у нее. Тогда парень посмотрел на Анну и улыбнулся:
Вопрос к вам.
На такое своеобразное предложение Анна сделала кокетливую ремарку.
А я знаю ответ
, - отметила Седокова, и засмеялась.
Певица Анна Седоковас бойфрендом / instagram.com/annasedokova
Напомним,