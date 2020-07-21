Девушка Владимира Остапчука Кристина Горняк о последствиях страшного ДТП: Два месяца не ходила, ела из трубочки
Кристина Горняк, новая девушка ведущего Владимира Остапчука, поделилась драматическими подробностями прошлого.
Мне было 17 лет. Первый курс университета. Я отпраздновала День юриста. Заняла первое место в конкурсе «Мисс факультета». Потом мы отметили мой день рождения. У меня была прекрасная осень, – вспомнила тот период Кристина. – И затем я попала в аварию. Она меня очень сильно потрясла, потому что я два месяца не ходила. У меня был перелом 9 и 10 грудного позвонка.
Кристина Горняк вспомнила, как все произошло.
Я стояла на остановке и ждала маршрутку. Мимо проезжал знакомый, увидел меня и предложил: «Я тебя подвезу». Я согласилась. А потом в дороге на встречную полосу вылетела фура, – рассказала героиня эфира «Зіркового шляху». – Лучше бы я дождалась маршрутку. Однако мы оказываемся в том месте, где должны быть.
Мне все обустроили дома. Я лежала ровно на доске без подушек, ела из трубочки, – откровенно призналась Кристина Горняк. – Я два месяца вообще не вставала.
Это был самый тяжелый период в ее жизни.
Мои подружки приходили ко мне и обводили черным цветом каждый день в календаре, потому что я не могла читать, так как мне неудобно было держать книгу, я не могла смотреть телевизор, – объяснила Горняк. – Именно тогда я поняла, что жить нужно сегодня. Потому что все случилось внезапно: я вышла на остановку и через 15 минут попала в аварию. Поэтому еще раз говорю: «Живите сегодня! Не откладывайте свои планы».
Героиня эфира «Зіркового шляху» не раз писала на своей страничке, как важно не оставлять свои планы и мечты на завтрашний день.
Эта авария оставила след на всю жизнь, – призналась Кристина Горняк, – то есть из-за травм я не могу поднимать тяжелое и делать еще много чего. Но я хожу – это главное. Я не в инвалидном кресле. Я живу полноценной жизнью и очень благодарна за это.
По словам возлюбленной Владимира Остапчука, это был очень хороший урок на всю жизнь.
Реабилитация продолжается до сих пор, потому что нужно постоянно следить за спиной, – сказала Кристина. – Но все нормально, я уже спокойно к этому отношусь.
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Напомним,