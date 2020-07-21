Елену-Кристину Лебедь обозвали свиньей и избили на кастинге в телешоу

21 июля 2020 11:15 Юлия Крутиева
Елену-Кристину Лебедь обозвали свиньей и избили на кастинге в телешоу

Так закончился кастинг одного из шоу, который проходила ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

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На этот раз потасовкой закончилось не очередное расследование Елены-Кристины Лебедь, а обычный кастинг на ведущую одного из телевизионных шоу.

Начиналось все с обычного рабочего утра, когда я проверяла свои аккаунты на сайтах знакомств, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Мне позвонили и пригласили на кастинг. Для телеведущих это – обычное дело. Я также время от времени хожу. Поэтому с радостью согласилась.

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Но этот кастинг больше напоминал розыгрыш. Сначала ведущую заставили переодеться в костюм, который имитировал обнаженное мужское тело. А потом вообще примерить образ свиньи.

Моя задача состояла в том, чтобы сходить в этом костюме в магазин и купить желуди, как ни в чем не бывало, – говорит ведущая «Аферистов в сетях». – Оказалось, что меня снимал не один видеооператор, а несколько. Но я этого не учла.

По дороге из магазина Елену-Кристину Лебедь встретили такие же «зверята», как она. Они ее толкали, обзывали и приказывали телеведущей покинуть их территорию. Не реагировали неизвестные и на слова, что ведется съемка.

Чем закончился этот кастинг для Елены-Кристины Лебедь? Ведущая решила показать это в новом выпуске «Аферистов в сетях» – уже сегодня, 21 июля, в 18.00 на Новом канале.

Напомним,

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