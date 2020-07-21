Сергей Пархоменко впервые показал свою личную жизнь "изнутри" в документальном фильме Тихая заводь
Сергей Пархоменко, также известный как рэпер SERYOGA, является одним из самых скрытных артистов в шоу-бизнесе.
Свою жизнь "изнутри" Серега показал в документальном фильме "Тихая заводь", который вы можете посмотреть на YouTube-канале “Новый Гарлем”. Как живет артист, как относится к детям, как совмещает творчество и их воспитание, чем занимаются Марк и Платон, какие увлечения и развлечения у мальчиков - об этом и многом другом рассказали Сергей Пархоменко, его отец и лично сами дети в эксклюзивном интервью.
Я бы хотел поблагодарить всех за репосты этого фильма! Многое из того, что не вошло в монтаж «Тихой заводи», содержит контент и смыслы, которые я изначально не планировал транслировать. Однако профессиональные медийные люди, которые причастны к публичной травле моей семьи, не оставили мне другого выбора!– написал Серега.
Ще у дитинстві я захоплювався творчістю Сергія Пархоменко, відомого як репер Серьога. Нещодавно в медійному полі натрапив на статті та сюжети про Сергія, які, на мою думку, зруйнували образ хорошої людини у багатьох людей. Я довго замислювався - чому так? Чому ці журналісти однобоко подають матеріал? Чому не спілкуються з іншою стороною? Великі надії покладав на Katya Osadcha Думав, що вона єдина, хто розвіє моє обурення. Та, переглянувши її сюжет про Серьогу, був вражений - говорить про артиста без його участі. А я продовжував чекати, що до кінця сюжету я все ще побачу там Пархоменка. Та дива не сталося... Ще більше невдоволення виникло, коли журналісти деяких видань зробили однобокі, суб’єктивні, і просто «хайпові» матеріали про артиста. Я замислився - людина довго здобуває репутацію, буває усе життя, і хтось так просто може зруйнувати цей здобуток в один момент, не подумавши про наслідки. Після цього всього ще більше захотів поспілкуватися із Серьогою особисто. Єдине, що насторожувало - закритість та недоступність співака. Я знав, що його буде складно запросити на інтерв‘ю, та ще й з дітьми. Адже він нікому і ніколи не показував своєї сім‘ї. Розумів - однозначно отримаю відмову. Але - очікуй неочікуваного. Зателефонував Сергію і він погодився на зустріч. Мені кортіло побачити все, що відбувається у родині Пархоменка на власні очі. Він дозволив мені приїхати до помешкання, де проживають діти, і взяти в них інтерв‘ю. Ба більше - я зміг пожити кілька днів з ними і переконатися - як все відбувається в родині наочно. Після побаченого - я вирішив, що про цю історію має дізнатися кожен. Як кажуть - краще раз побачити, ніж 100 разів почути. Я поділився з глядачами короткометражним фільмом «Тихая заводь» про те, як живе, та як ставиться до дітей Сергій Пархоменко. Отримав сьогодні безліч повідомлень від друзів, знайомих та незнайомих. Єдине питання у всіх - чому такий короткий фільм? - Я вас почув. Зателефонував до Серьоги і домовився про другу частину. Ви цього так хочете? - Добре, я це зроблю,– пообещал Назарий Волянский.
Напомним,