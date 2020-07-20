Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец ради развлечения била людей на улице
Финалистка четвертого сезона реалити Нового канала Від пацанки до панянки Юля #Бандитка Чигринец рассказала, насколько агрессивной была до проекта.
Особенно неадекватной я была в состоянии алкогольного опьянения, – говорит участница «Від пацанки до панянки» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Не выясняла, кто прав, а кто виноват. Лезла в драки без разбора. Могла даже на улице увидеть человека, обогнать и побить.
А началось все в 14 лет, когда Юля, которую на проекте прозвали Бандиткой за ее агрессивность, впервые задействовала в конфликте кулаки.
Ко мне докапывался парень, и мы сцепились с ним, – вспоминает «пацанка». – Он защищался велосипедом – упал и закрылся им. Я так разозлилась, что отбросила тот велик и начала «месить» молодого человека. Потом на меня напали его друзья и все вместе избили. Но со временем я отомстила – встретила своего обидчика, когда некому было за него заступиться, и отплатила тем же.
После того случая, в 14 лет, я научилась за себя постоять, – объясняет Юля. – До этого никогда не давала сдачи, а после – поняла, что могу себя защитить.
После участия в «Від пацанки до панянки» девушке больше не от кого защищаться. Она сменила круг общения – переехала из Полтавы в Киев. Также «пацанке» удалось побороть свою агрессию, и еще ни разу по окончанию съемок она не ввязалась в драку. Об этом и другом смотрите скоро в «Пацанском краш-тесте» на сайте или в YouTube Нового канала.
Напомним,