Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец ради развлечения била людей на улице

Финалистка четвертого сезона реалити Нового канала Від пацанки до панянки Юля #Бандитка Чигринец рассказала, насколько агрессивной была до проекта.

Финалистка четвертого сезона реалити Нового канала Юля #Бандитка Чигринец рассказала, насколько агрессивной была до проекта. Главной проблемой 19-летней Юлии Чигринец из Полтавы была агрессия. Девушка без страха ввязывалась в драки даже с мужчинами.

Особенно неадекватной я была в состоянии алкогольного опьянения, – говорит участница «Від пацанки до панянки» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Не выясняла, кто прав, а кто виноват. Лезла в драки без разбора. Могла даже на улице увидеть человека, обогнать и побить.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец / пресс-служба Нового канала

А началось все в 14 лет, когда Юля, которую на проекте прозвали Бандиткой за ее агрессивность, впервые задействовала в конфликте кулаки.

Ко мне докапывался парень, и мы сцепились с ним, – вспоминает «пацанка». – Он защищался велосипедом – упал и закрылся им. Я так разозлилась, что отбросила тот велик и начала «месить» молодого человека. Потом на меня напали его друзья и все вместе избили. Но со временем я отомстила – встретила своего обидчика, когда некому было за него заступиться, и отплатила тем же.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец / instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2

Девушка связывает свою агрессивность с тем, что в детстве ее же семья над ней издевалась. Мать могла приказать сыновьям – братьям Юлии – закрыть ее в сарае или побить.

После того случая, в 14 лет, я научилась за себя постоять, – объясняет Юля. – До этого никогда не давала сдачи, а после – поняла, что могу себя защитить.

После участия в «Від пацанки до панянки» девушке больше не от кого защищаться. Она сменила круг общения – переехала из Полтавы в Киев. Также «пацанке» удалось побороть свою агрессию, и еще ни разу по окончанию съемок она не ввязалась в драку. Об этом и другом смотрите скоро в «Пацанском краш-тесте» на сайте или в YouTube Нового канала.

Напомним,