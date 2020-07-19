Тайный агент: журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе

19 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Тайный агент: журналист проекта попал в рабство в Шарм-эль-Шейхе
Тайный агент 4 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020
пресс-служба Нового канала

До начала пандемии журналист проекта Тайный агент (Новый канал) Валентин Чернявский полетел в солнечный Египет.

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Правда, не на отдых, а на расследование. Ведущий устроился аниматором в один из отелей Шарм-эш-Шейха, чтобы изнутри проверить его сервис.

Меня ждала не работа, а настоящее рабство, – признается Валентин. – Паспорт забрали и угрожали, что за хотя бы одно нарушение я могу не получить зарплату.

А еще во время первого совещания парню рассказали, в чем заключается работа аниматора. Речь шла не только о том, чтобы развлекать отдыхающих.

Оказалось, что мы должны просить гостей оставлять хорошие отзывы об отеле,
– говорит Валентин.

Тайный агент 4 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020 / пресс-служба Нового канала

Отель хоть и имел пять звезд, но условия проживания в нем были не самые лучшие. В номерах – грязно, а сантехника в ванной – старая. Конечно, гости оставляли на сайте объективные отзывы. Поэтому аниматорам приходилось работать над положительной репутацией заведения.

Во время работы Валентин травмировал колено. Медицинскую помощь в отеле ему не оказали, а отправили в аптеку.

За свои деньги я приобрел обезболивающее, – рассказывает журналист. – Боль продолжалась и на следующий день, а нога опухла. Мой наставник сказал, что здесь лечить меня никто не будет. Поэтому могу уезжать. Знаете, я решил воспользоваться этим моментом. Забрал свой паспорт и улетел. Признаюсь, что в Египте пережил самые трудные недели своей жизни. Чувствовал унижение и жил в ужасных условиях. Все это – реалии работы аниматоров!

Обратите внимание, что новые расследования журналистов программы «Тайный агент» вы сможете увидеть 25 июля в 7:50 на Новом канале.

Напомним,

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