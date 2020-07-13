Тайный агент 4 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020

13 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 13 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите в 13 выпуске проекта Тайный агент-4 : агенты под прикрытием проинспектируют популярный горнолыжный курорт Драгобрат. Ежегодно это место посещают тысячи отдыхающих, а владельцы туристических комплексов обещают условия и сервис европейского уровня. Но так ли это на самом деле?

Слыша слово трансфер, представляете комфортабельный автобус с телевизором, кондиционером и мягкими сиденьями? Забудьте об этом! Проехать по бездорожью и подняться к подножию горы можно только на старых УАЗах и ГАЗах, и это тот еще экстрим... Почему водители пренебрегают безопасностью пассажиров и нагло нарушают правила дорожного движения? Узнайте в эксклюзивном расследовании журналистов Нового канала – смотрите 13 выпуск Тайный агент.

Тайный агент Карина Белова станет одной из работниц гостиничного комплекса и покажет, из чего на самом деле готовят классический банош. Журналистка проинспектирует кухню и проверит уровень профессионализма шеф-поваров. Почему традиционное гуцульское блюдо – банош – готовится с нарушением рецептуры, а брынзой в нем совсем не пахнет? Не пропустите шокирующий эксклюзив!

Профессиональный лыжник и тайный агент Жан Шошко попытается устроиться инструктором по катанию на лыжах и выяснить, как спуски и подъемники могут стать причиной сломанных рук и ног. А также Жан проверит наличие сертификатов у местных инструкторов и качество предоставляемых ими услуг. Интересно, кому вы доверяете свою жизнь и здоровье? И как быстро окажут помощь, если вы травмируетесь на спуске?

13 выпуск проекта Тайный агент-4 смотрите в 18:00 на новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.