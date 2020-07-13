Тайный агент 4 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020

13 июля 2020 15:05 Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн эфир от 13.07.2020
Тайный агент-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 13.07.2020)
пресс-служба Нового канала

13 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 11 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

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Смотрите в 11 выпуске проекта Тайный агент-4: журналисты проведут масштабное расследование. Кристина Пасечник и Александр Адамлюк отправятся в опасный путь по подземельям Киева, чтобы узнать, в каком состоянии находятся трубы. Как очищают воду, которая потом поступает в наши дома? И можно ли ее использовать для приготовления пищи?

В 11 выпуске тайные агенты узнают, не кроется ли опасность в покупной воде. Сейчас многие пользуются сервисами доставки воды в бутылях. Их заказывают и домой, и в офис. После использования бутыли забирают, а вместо них вам выдают новые. Александр Адамлюк устроится на работу в цех, где как раз разливают воду по емкостям. Он узнает, как именно дезинфицируются бутыли, которые потом попадают домой к клиентам. А Кристина в 11 выпуске проекта Тайный агент узнает, как пластик влияет на химический состав воды. Хранение в неправильной таре может превратить воду практически в яд! На что же стоит обращать внимание покупателю?

Для полноты картины Кристина также пройдется по супермаркетам вместе с нутрициологом. Специалист поможет тайному агенту в 11 выпуске разобраться, какую минеральную воду можно пить каждый день, а какую – строго по рекомендации врача.

11 выпуск проекта Тайный агент-4 смотрите в 15:30 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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