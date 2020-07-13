Тайный агент: что мы получаем, когда покупаем питьевую воду
13 июля 2020 12:40
Тайный агент: что мы получаем, когда покупаем питьевую воду?
pixabay.com
Ведущий проекта «Тайный агент» на Новом канале проверил цех разлива воды в городе Днепр.
«Тайный агент» Александр Адамлюк устроился на стажировку в цех разлива питьевой воды в Днепре и узнал, как там моют бутыли.А еще работница использовала бутыли после многократного использования. Они были черные от грязи, но их все равно наполняли и отправляли потребителям. Безопасно ли хранить в них воду? И как ее выбирать, чтобы утолить жажду и остаться здоровым? Подробнее узнаете сегодня в 15:30 в программе «Тайный агент» на Новом канале.
Искал завод, а навигатор меня привел к огромному двору в частном секторе, – рассказывает агент. – Оказалось, что это дом местного олигарха. Мужчина на собственной территории пробил скважину для личных нужд, а потом решил, что эту воду можно продавать. Я попал в небольшое здание, похожее на сарай, которое оказалась цехом для разлива питьевой воды.
Тайный агент: что мы получаем, когда покупаем питьевую воду? / пресс-служба Нового канала
Она использовала химическое средство – «Акватон 10», – говорит журналист. – По инструкции, бутыль должны замачивать в растворе на 45 минут, а девушка просто их ополаскивала. И после экспресс-дезинфекции наполняла питьевой водой.
Тайный агент: что мы получаем, когда покупаем питьевую воду? / пресс-служба Нового канала
Напомним,