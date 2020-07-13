10-летняя дочь Валентины Хамайко сбрила волосы на голове: фото в новом имидже

В переходном возрасте подростки стараются найти свой собственный стиль и не боятся экспериментировать.

Вот и старшая дочь Валентины Хамайко Соломия, похоже, тоже находится в поисках себя. На днях 10-летняя девочка удивила маму кардинальной сменой имиджа.

Как сейчас выглядит Соломия, Валентина показала на своей странице в Инстаграм. Дочь 38-летней телеведущей решила попрощаться со своим русым каре.

Хамайко опубликовала фотографию, на которой ее наследница предстала... абсолютно лысой. Но на такой эксперимент девочка решилась не просто так. Соломия надеется, что ее волосы, когда отрастут, будут более густыми и красивыми.

Дочь Валентины Хамайко Соломия / instagram.com/mia.onistrat

Моя Соломия! Через 15 дней будет 11 лет! Период поиска и понимания себя! Я вижу как ей одновременно хочется все: покрасить волосы в зеленый (на карантине они были выкрашены фукарцином в розовый), сбрить волосы, - пишет Валентина. - Спрашиваю зачем, а в ответ слышу: «Чтобы они отросли и были густые и красивые. Не люблю платья, но люблю цветы. Я не хочу с вами ехать, потому что дети будут визжать в машине, а через несколько часов: «Мам, а ты скоро вернешься?»».

Дочь Валентины Хамайко Соломия / instagram.com/mia.onistrat

Сама Валентина уважает выбор дочери. Поклонники ведущей также восхищаются смелостью Соломии.

«Смелая девочка! Но еще круче то, что вы понимаете и уважаете ее выбор», «Завидую Соломие, что у нее такая мудрая мама», - пишет публика.

Напомним,