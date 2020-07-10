127-килограммовая пышка Alyona Alyona начала худеть: фото первых результатов певицы
Певица Alyona Alyona всерьез занялась своей фигурой.
Уже месяц, как певица ввела тренировки в свою жизнь и села на диету. Первыми результатами Alyona Alyona похвасталась на своей странице в Инстаграм.
Топим жир! – заявила звезда. – 29, и это я не о возрасте, а о целе похудеть, которую себе поставила. 15 июня после своего дня рождения я стала на весы и увидела цифру 127,5 килограммов! И решила за год похудеть на 29 кг. Уже почти месяц как я нашла диетолога и тренера, и у меня есть первые результаты. Дальше - больше.
Отметим, что решение похудеть певица приняла, чтобы "раньше времени не окочуриться", как говорила она сама. Ведь лишний вес сильно сказывается на здоровье звезды.
Напомним,