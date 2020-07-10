127-килограммовая пышка Alyona Alyona начала худеть: фото первых результатов певицы

10 июля 2020 13:40 Юлия Крутиева
127-килограммовая пышка Alyona Alyona начала худеть: фото первых результатов певицы
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Певица Alyona Alyona всерьез занялась своей фигурой.

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Рэп-исполнительница решила сбросить лишние килограммы. Это своим фанатам Alyona Alyona пообещала после своего дня рождения.

Уже месяц, как певица ввела тренировки в свою жизнь и села на диету. Первыми результатами Alyona Alyona похвасталась на своей странице в Инстаграм.

Топим жир! – заявила звезда. –  29, и это я не о возрасте, а о целе похудеть, которую себе поставила. 15 июня после своего дня рождения я стала на весы и увидела цифру 127,5 килограммов! И решила за год похудеть на 29 кг. Уже почти месяц как я нашла диетолога и тренера, и у меня есть первые результаты. Дальше - больше.

Alyona Alyona начала худеть / instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, что решение похудеть певица приняла, чтобы "раньше времени не окочуриться", как говорила она сама. Ведь лишний вес сильно сказывается на здоровье звезды.

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Поклонники оценили начало перевоплощения рэперши, а также отметили, что первые результаты налицо. Они верят, что Alyona Alyona достигнет поставленной цели раньше срока. Ведь когда такой большой вес, скидываются лишние кг поначалу очень быстро.

Alyona Alyona до похудения / instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним,

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