Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби: блондинка в мини-платье

Рэперша Alyona Alyona любительница эпатировать публику своими выходками.

Пышнотелая звезда не стесняется своих форм и призывает всех любить себя такими, какими вы есть. Поэтому социальные сети Alyona Alyona наполнены различными фотографиями, которые не только не скрывают ее лишние кг, а наоборот – подчеркивают.

Многие кадры артистка обрабатывает с помощью фотошопа, чтобы повеселить публику. Одним из таких певица поделилась в своем микроблоге.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби. На ней было надето сексуальное розовое мини-платье, какое мы привыкли видеть на игрушке, и образ дополняли белые локоны.

В подписи к фотографии рэп-исполнительница с юмором написала, что она является нестандартной версией с пышными формами популярной куклы.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Подписчики оценили шутку певицы, однако отметили, что блонд ей явно не к лицу.

Напомним,