Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби: блондинка в мини-платье
26 мая 2020 18:00
Юлия Крутиева
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official
Рэперша Alyona Alyona любительница эпатировать публику своими выходками.
Пышнотелая звезда не стесняется своих форм и призывает всех любить себя такими, какими вы есть. Поэтому социальные сети Alyona Alyona
наполнены различными фотографиями, которые не только не скрывают ее лишние кг, а наоборот – подчеркивают.
Многие кадры артистка обрабатывает с помощью фотошопа, чтобы повеселить публику. Одним из таких певица поделилась в своем микроблоге.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби. На ней было надето сексуальное розовое мини-платье, какое мы привыкли видеть на игрушке, и образ дополняли белые локоны.
В подписи к фотографии рэп-исполнительница с юмором написала, что она является нестандартной версией с пышными формами популярной куклы.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
Подписчики оценили шутку певицы, однако отметили, что блонд ей явно не к лицу.
Напомним,