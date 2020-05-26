Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби: блондинка в мини-платье

26 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби: блондинка в мини-платье
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Рэперша Alyona Alyona любительница эпатировать публику своими выходками.

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Пышнотелая звезда не стесняется своих форм и призывает всех любить себя такими, какими вы есть. Поэтому социальные сети Alyona Alyona наполнены различными фотографиями, которые не только не скрывают ее лишние кг, а наоборот – подчеркивают.

Многие кадры артистка обрабатывает с помощью фотошопа, чтобы повеселить публику. Одним из таких певица поделилась в своем микроблоге.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
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Alyona Alyona перевоплотилась в куклу Барби. На ней было надето сексуальное розовое мини-платье, какое мы привыкли видеть на игрушке, и образ дополняли белые локоны.

В подписи к фотографии рэп-исполнительница с юмором написала, что она является нестандартной версией с пышными формами популярной куклы.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
Подписчики оценили шутку певицы, однако отметили, что блонд ей явно не к лицу.

Напомним, 

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