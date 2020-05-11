Alyona Alyona взбудоражила Сеть купальником из капусты: провокация снова в деле
11 мая 2020 11:00
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram
Артистка любит радовать фанатов забавными снимками.
Alyona Alyona продолжает покорять людей своей открытостью и чувством юмора. Пышнотелая звезда призывает любить себя и свое тело таким, какое оно есть, а не подстраиваться под общепринятые нормы.
В этот раз Алена изрядно повеселила Сеть снимком в ярко-зеленом купальнике из капусты. Необычный наряд звезда «надела» с помощью фотошопа.
Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір,– подписала публикацию рэп-исполнительница.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona / социальная сеть Instagram
Напомним,