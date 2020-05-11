Alyona Alyona взбудоражила Сеть купальником из капусты: провокация снова в деле

11 мая 2020 11:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona взбудоражила Сеть купальником из капусты: провокация снова в деле
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Артистка любит радовать фанатов забавными снимками.

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Известная рэперша Alyona Alyona продолжает покорять людей своей открытостью и чувством юмора. Пышнотелая звезда призывает любить себя и свое тело таким, какое оно есть, а не подстраиваться под общепринятые нормы.

В этот раз Алена изрядно повеселила Сеть снимком в ярко-зеленом купальнике из капусты. Необычный наряд звезда «надела» с помощью фотошопа.

Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір,
– подписала публикацию рэп-исполнительница.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

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Подписчицы оценили эффектный наряд артистки и принялись делиться своим опытом в использовании этого овоща: «Это очень смешно. Нет, не пробовала», «Мама так мотивировала. И я в это верила», «Я всегда забывала об этом, поэтому грудь и не выросла», «Мне помогло», «Верила и верю в это».

Напомним,

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