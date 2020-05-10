Звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба ‒ видео

Новый флешмоб в Сети привлек внимание известных актрис.

«Карантинные» флешмобы набирают все больше популярности среди пользователей соцсетей. Первыми в них принимают участие известные знаменитости, а подписчики уже получают эстафету от своих кумиров. Звезды «Женского Квартала» решили не отставать от мировых трендов и поучаствовать в челлендже «The boss bitch fight challenge».

Идея этого флешмоба в том, чтобы получив виртуальный пинок, передать его дальше. При этом обязательно нужно переместиться именно в том направлении, куда ударил предшественник.

Такую «драку» артистки устроили на расстоянии, каждый из своего дома, где проводит карантин. А саму идею увидели в своих голливудских коллег Дрю Бэрримор, Холли Берри, Камерон Диаз и Скарлетт Йоханссон.

Видео быстро разлетелось в Сети, фолловеры в восторге от такого флешмоба. А сами актрисы, весьма довольные своей работой, даже шутят, что именно так в их коллективе проходит «борьба» за роли в шоу.

Напомним,