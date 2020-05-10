Звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба ‒ видео

10 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезды Женского Квартала
Звезды шоу «Женский Квартал» Элина Мбани, Татьяна Песик, Вера Кекелия, Лали Эргемлидзе
социальная сеть Instagram

Новый флешмоб в Сети привлек внимание известных актрис.

Читайте такжеВлад Яма признался, как сложились взаимоотношения с Лесей Никитюк после скандала на Танцах со звездами
«Карантинные» флешмобы набирают все больше популярности среди пользователей соцсетей. Первыми в них принимают участие известные знаменитости, а подписчики уже получают эстафету от своих кумиров. Звезды «Женского Квартала» решили не отставать от мировых трендов и поучаствовать в челлендже «The boss bitch fight challenge».

Идея этого флешмоба в том, чтобы получив виртуальный пинок, передать его дальше. При этом обязательно нужно переместиться именно в том направлении, куда ударил предшественник.

Такую «драку» артистки устроили на расстоянии, каждый из своего дома, где проводит карантин. А саму идею увидели в своих голливудских коллег Дрю Бэрримор, Холли Берри, Камерон Диаз и Скарлетт Йоханссон.

Читайте такжеОни сами не знают, чего хотят: Андре Тан об украинских звездах, с которыми не желает работать
Видео быстро разлетелось в Сети, фолловеры в восторге от такого флешмоба. А сами актрисы, весьма довольные своей работой, даже шутят, что именно так в их коллективе проходит «борьба» за роли в шоу.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети видео флешмоб Ирина Сопонару новости Вера Кекелия Женский Квартал Татьяна Песик Анастасия Оруджова Элина Мбани Алина Гордиенко

Материалы по теме

Скандал в Сети! Ольга Куриленко нарвалась на критику подписчиков после заявления о том, что она не украинка
Новости

Скандал в Сети! Ольга Куриленко нарвалась на критику подписчиков после заявления о том, что она не украинка
Спасибо за жизнь: Украинские звезды поздравили самого родного человека с Днем матери
Новости

Спасибо за жизнь: Украинские звезды поздравили самого родного человека с Днем матери
Оторвались по полной: звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба
Новости

Оторвались по полной: звезды Женского Квартала "подрались" в рамках флешмоба
Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)
Сериалы

Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK