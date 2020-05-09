Анастасия Приходько рассказала, как хотела назвать дочь: Меня не поддержали

9 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Анастасия Приходько рассказала, как хотела назвать дочь: Меня не поддержали
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

Артистка призналась, каким необычным именем собиралась назвать дочь.

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Певица Анастасия Приходько счастливая мама двоих детей: 10-летней дочери Нанны и 4-летнего сына Гордея. Дочь знаменитости растет точной копией звездной мамы.

В преддверии Дня матери исполнительница рассказала, как выбирала имена для своих детей. Дочь она изначально планировала назвать грузинским именем ‒ Денола.

Когда я ругаюсь на нее, то говорю Нарина ‒ оно звучит устрашающе. И она сразу слушается! А Нанна, Нанушка ‒ ласкательно. А вообще я хотела назвать ее Денола, но тогда никто меня не поддержал и остановились на имени Нанна ‒ я, увы, его не выбирала,
‒ поделилась Приходько.

Дочь Анастасии Приходько Нанна / социальная сеть Instagram

А вот с именем для сына вопросов не возникло. Всем понравилось имя Гордей, которое артистка выбрала для сына. По ее мнению, имена с буквой «р» звучат очень мужественно.

Тем более я считаю, что в мужском имени всегда должна присутствовать буква «р». Она придает мужественности. Поэтому имена Иван, Леонид, Михаил я даже не рассматривала, не люблю мягкость в именах,
‒ заявила звезда. 

Дети Анастасии Приходько: дочь Нанна и сын Гордей / социальная сеть Instagram

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О пополнении в семье певица и ее супруг не задумываются. Настя утверждает, что дочери и сыну в такое трудное время особенно нужны ее забота и внимание.

У меня полный букет: и лапочка дочка, и сыночек. На данном этапе мы не задумываемся о третьем, потому что в первую очередь нужны внимание, забота и ласка. Мне бы сейчас дать им любовь в такое тяжелое время, побыть с ними. Родить ‒ не проблема, а вот обеспечить их всем своим вниманием ‒ крайне сложно! Наверное, когда я пойму, что готова сидеть дома, тогда я подумаю о пополнении,
 ‒ утверждает исполнительница. 

Напомним,

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