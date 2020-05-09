Анастасия Приходько рассказала, как хотела назвать дочь: Меня не поддержали
Артистка призналась, каким необычным именем собиралась назвать дочь.
В преддверии Дня матери исполнительница рассказала, как выбирала имена для своих детей. Дочь она изначально планировала назвать грузинским именем ‒ Денола.
Когда я ругаюсь на нее, то говорю Нарина ‒ оно звучит устрашающе. И она сразу слушается! А Нанна, Нанушка ‒ ласкательно. А вообще я хотела назвать ее Денола, но тогда никто меня не поддержал и остановились на имени Нанна ‒ я, увы, его не выбирала,‒ поделилась Приходько.
А вот с именем для сына вопросов не возникло. Всем понравилось имя Гордей, которое артистка выбрала для сына. По ее мнению, имена с буквой «р» звучат очень мужественно.
Тем более я считаю, что в мужском имени всегда должна присутствовать буква «р». Она придает мужественности. Поэтому имена Иван, Леонид, Михаил я даже не рассматривала, не люблю мягкость в именах,‒ заявила звезда.
У меня полный букет: и лапочка дочка, и сыночек. На данном этапе мы не задумываемся о третьем, потому что в первую очередь нужны внимание, забота и ласка. Мне бы сейчас дать им любовь в такое тяжелое время, побыть с ними. Родить ‒ не проблема, а вот обеспечить их всем своим вниманием ‒ крайне сложно! Наверное, когда я пойму, что готова сидеть дома, тогда я подумаю о пополнении,‒ утверждает исполнительница.
Напомним,