Светлана Тарабарова покинула свой дом за городом: Когда вставали по утрам, то замечали дымку

Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, что заставило ее покинуть свой дом.

С момента карантина у певицы Светланы Тарабаровой появилось много свободного времени.

Мы уже немного расслабились, – поделилась Светлана Тарабарова. – Хотя поначалу было сложно привыкнуть, что не надо никуда бежать, что люди не обнимаются, не целуются при встрече, что весь город напуган, а по телевизору и в интернете показывают плохие новости. То есть поначалу было жутко.

Светлана Тарабарова с сыном в своем доме за городом / instagram.com/tarabarova

К тому же вскоре стало известно о пожарах в Киевской и Житомирской областях, из-за которых столица и ближайшие окрестности оказались в дыму.

Мы живем за городом. Вы помните, как совсем недавно вокруг стоял страшный дым? – сказала певица, напомнив о пожарах. – Мы даже в доме на первом этаже, когда вставали по утрам, то замечали дымку. Было нечем дышать. У меня болела голова. Ребенок начал кашлять. И мы поняли, что надо уезжать туда, где нет дыма.

Светлана Тарабарова вместе с мужем и маленьким сыном на время переехали в комплекс, который находится под Днепром.

Здесь почти нет людей, но персонал соблюдает все санитарные нормы. Мы не ходим по ресторанам, тут все закрыто, – объяснила Светлана Тарабарова. – Я очень благодарна персоналу за гостеприимность.

Светлана Тарабарова с сыном и мужем на отдыхе под Днепром / instagram.com/tarabarova

Из-за карантина певице не удается увидеться с родными, но семья Тарабаровых всегда на связи.

У нас постоянно проходят видеоконференции, – сказала Светлана Тарабарова. – Мы даже праздновали Пасху в онлайн-конференции, каждый за своим столом. Это было так весело.

Напомним,