Илон Маск и Граймс объяснили странное имя сына – X Æ A-12

6 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Илон Маск и Граймс объяснили странное имя сына – X Æ A-12
Илон Маск и Граймс
Fotobank / GettyImages

4 мая глава компаний Tesla и Space X Илон Маск и канадская певица Граймс (Клэр Буше) стали родителями.

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На свет появился их первый совместный ребенок. И несмотря на то, что мальчику всего 2 дня от рождения, вокруг него уже поднялась шумиха. А причиной тому стало странное имя малыша.

На своей странице в Twitter Илон Маск опубликовал фото с новорожденным сыном на руках. В комментариях один из пользователей сети спросил, как же миллиардер со своей возлюбленной назвали наследника. Ведь было ожидаемо, что имя будет непростое, но никто не думал, что настолько...

Илон Маск с сыном / Twitter
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Маск ответил, что его сына зовут – X Æ A-12. Подписчики не исключили того, что это может быть просто шутка со стороны инженера. Но неужели это все-таки правда? Ведь Граймс поспешила расшифровать значение имени своего первенца.

X – неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 – американский самолет-разведчик («Предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 – никакого оружия, никакого оборонительного вооружения, только скорость»). Кроме этого, A также обозначает "Archangel" – любимую песню.

Маск в комментариях к публикации уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.

Воздушное судно SR-71 / Twitter
Отметим, что Илон и Буше находятся в отношениях с весны 2018 года. Этот ребенок стал седьмым для Маска и первым для Граймс. Предыдущие дети предпринимателя имеют нормальные имена: Невада, Дамиан, Гриффин, Ксавьер, Саксон и Кай.

Напомним, 

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