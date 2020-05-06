Илон Маск и Граймс объяснили странное имя сына – X Æ A-12
4 мая глава компаний Tesla и Space X Илон Маск и канадская певица Граймс (Клэр Буше) стали родителями.
На своей странице в Twitter Илон Маск опубликовал фото с новорожденным сыном на руках. В комментариях один из пользователей сети спросил, как же миллиардер со своей возлюбленной назвали наследника. Ведь было ожидаемо, что имя будет непростое, но никто не думал, что настолько...
X – неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A-12 – американский самолет-разведчик («Предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 – никакого оружия, никакого оборонительного вооружения, только скорость»). Кроме этого, A также обозначает "Archangel" – любимую песню.
Маск в комментариях к публикации уточнил, что их любимое воздушное судно называется SR-71.
Напомним,