Від пацанки до панянки-4: участница сорвалась на наркотики, вернувшись домой, и хотела свести счеты с жизнью

6 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница сорвалась на наркотики, вернувшись домой, и хотела свести счеты с жизнью
Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория #Синяк Кошутина
пресс-служба Нового канала

Экс-участница реалити сорвалась на наркотики после возвращения домой и хотела свести счеты с жизнью. От фатального шага девушку удержал разговор с командой «Від пацанки до панянки» (Новый канал).

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В одиннадцатом выпуске преподаватели Школы леди попрощались с самой эпатажной участницей – 20-летней одесситкой Викторией #Синяк Кошутиной. До участия в реалити Нового канала девушка работала веб-моделью и предоставляла услуги интимного характера через интернет. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы изменить образ жизни и избавиться от наркотической зависимости.

Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала
После вылета из Школы леди Вика Кошутина приняла участие в «Пацанском краш-тесте». Во время съемок #Синяк раскрыла закадровые подробности реалити, и рассказала, как сложилась ее жизнь после возвращения домой.

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Так, Кошутина призналась, что за три месяца в Школе леди она ни разу не притронулась к наркотикам. Однако после вылета с проекта сорвалась. Девушка корила себя, что дала слабину. И даже думала свести счеты с жизнью…

Я очень сильно выпила на Новый год, и у меня был грешок – приняла наркотики, - поделилась экс-участница «Пацанок» с Новым каналом. – Но это загнало меня в очень сильную депрессию. Винила себя, ненавидела, не хотела жить. Помню, позвонила редактору проекта со словами: «Я очень жалею! Не знаю, что мне делать. Мне просто не хочется теперь жить. Ненавижу себя за то, что сделала». Она меня успокоила, сказала: «Так, не нервничай, успокойся. Смотри, ты попробовала и поняла, что это плохо. Больше не позволяй подобному повториться. Все будет хорошо».

Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала
Разговор с редактором «Від пацанки до панянки» помог Кошутиной успокоится. Она выкинула из головы мысли о суициде. И поклялась, что больше никогда не позволит наркотикам взять над ней контроль.

Напомним,

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