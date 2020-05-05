45-летняя звезда фильма Парни не плачут Хлоя Севиньи впервые стала мамой
Ряды звездных мам пополнила и актриса Хлоя Севиньи.
Папарацци уже успели подловить новоиспеченную мамочку с малышом на руках и своим парнем, когда они все вместе выписывались из клиники Нью-Йорка. Известно также, что Синиша присутствовал на родах и всячески поддерживал свою любимую.
До Синиши у Хлои были отношения с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше Севиньи на 20 лет.
Напомним,
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