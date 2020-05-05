45-летняя звезда фильма Парни не плачут Хлоя Севиньи впервые стала мамой

5 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
45-летняя звезда фильма Парни не плачут Хлоя Севиньи впервые стала мамой
Актриса Хлоя Севиньи
Fotobank / GettyImages

Ряды звездных мам пополнила и актриса Хлоя Севиньи.

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В 45 лет звезда фильмов «Детки» и «Парни не плачут» впервые стала мамой. Своего первенца голливудская красотка Хлоя Севиньи родила в начале мая от бойфренда – арт-директора нью-йоркской галереи Синиша Марковича. 

Папарацци уже успели подловить новоиспеченную мамочку с малышом на руках и своим парнем, когда они все вместе выписывались из клиники Нью-Йорка. Известно также, что Синиша присутствовал на родах и всячески поддерживал свою любимую.

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Отметим, что Севиньи и Маркович начали встречаться около полутора лет назад. Однако разговоров о планировании свадьбы пока что не было.

До Синиши у Хлои были отношения с манекенщиком Лукой Саббатом, экс-бойфрендом Кортни Кардашьян, который младше Севиньи на 20 лет.

Напомним,

 

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