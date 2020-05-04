Александр Педан раскрыл о себе неизвестный факт: А зачем мне рассказывать, что я почти сидел

В прямом эфире с Олей Поляковой в Instagram ведущий рассказал историю, о которой не знала даже его жена.

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) Александр Педан очень законопослушный гражданин, но оказалось: ему тоже есть, что скрывать.

А зачем мне рассказывать кому-то, что я почти сидел,

– с улыбкой говорит он.

С «почти сидел» ведущий Нового канала, конечно, переборщил, но тесно пообщаться с полицейскими ему пришлось.

Никогда никому не рассказывал эту историю, – признался Александр Педан. – Но выпускной девятого класса я провел в каталажке. Несмотря на то, что мы оставались в школе до 11-го, отпраздновать выпускной с ребятами все же решили. Пошли в любимый барчик Сергея Притулы при въезде в Хмельницкий. Не знаю, есть ли он там до сих пор.

Телеведущий Саша Педан, Сергей Притула и Леся Никитюк / instagram.com/pedanos

Праздновали парни недолго. Поскольку приехала полиция и попросила их оттуда уйти. Молодых и горячих школьников так возмутили действия правоохранителей, что они никак не могли успокоиться.

Мы были детьми, поэтому шли и обзывали их, – с улыбкой вспомнил ведущий Нового канала. – И оказалось, что они все слышали. Поэтому из принципа запихнули нас в «бобик» и привезли в участок. У одного парня нашли газовый баллончик и отругали еще и за это. В полиции мы просидели где-то часа четыре, пока не приехали родители и не забрали нас. Выходили мы уже засветло, поэтому свой рассвет встретили (смеется).

Александр Педан также признался, что не уверен, известна ли эта ситуация его жене. И что просмотрев эфир, она узнает о нем много интересного.

Напомним,