Від пацанки до панянки-4: от игры до агрессии – чем закончится драка участниц разных сезонов проекта
На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити Нового канала.
Мы решили устроить ученицам проверку, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Хотели убедиться, научились ли они проводить границу между игрой и агрессией. Могут ли в нужный момент сказать себе: «Все, остановись».
Я видела в глазах Насти #Мивины злость, – говорит одноклассница «пацанки» Виктория #Боксерша Алехина. – Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия.
Они боролись-боролись. и в какой-то момент Настя #Мивина начала душить Таню «Халк»,– делится наблюдениями победительница первого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Галя Полудневич.
Девушки хотят сделать из меня крайнюю, – говорит она. – Я занималась греплингом (спортивное единоборство, – прим.ред.), вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: «Не волнуйтесь, я все контролирую». Я не душила Таню, это был боевой элемент.
Не заставит ли эта ситуация преподавателей попрощаться с Настей #Мивиной? Смотрите уже сегодня, 4 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!
Напомним,