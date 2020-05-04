Від пацанки до панянки-4: от игры до агрессии – чем закончится драка участниц разных сезонов проекта

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити Нового канала.

Атмосфера в реалити «Від пацанки до панянки» и до этого была напряженной, а девушкам предложили еще и побороться друг против друга в грязи!

Мы решили устроить ученицам проверку, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Хотели убедиться, научились ли они проводить границу между игрой и агрессией. Могут ли в нужный момент сказать себе: «Все, остановись».

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Настоящая борьба разгорелась между Анастасией #Мивиной Иваненко, которая представляла четвертый сезон, и Татьяной «Халк» Коцюбой из второго. Все три раунда девушки стойко соревновалась, кто сильнее, и не собирались уступать друг другу.

Я видела в глазах Насти #Мивины злость, – говорит одноклассница «пацанки» Виктория #Боксерша Алехина. – Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Они боролись-боролись. и в какой-то момент Настя #Мивина начала душить Таню «Халк»,

– делится наблюдениями победительница первого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Галя Полудневич.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Но «пацанка» Анастасия #Мивина Иваненко все отрицает – она профессиональная спортсменка, играет за сборную Украины по регби и умеет контролировать агрессию.

Девушки хотят сделать из меня крайнюю, – говорит она. – Я занималась греплингом (спортивное единоборство, – прим.ред.), вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: «Не волнуйтесь, я все контролирую». Я не душила Таню, это был боевой элемент.

Не заставит ли эта ситуация преподавателей попрощаться с Настей #Мивиной? Смотрите уже сегодня, 4 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!

Напомним,