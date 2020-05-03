Музыкальный марафон Ты не один: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

3 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Музыкальный марафон Ты не один: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Музыкальный марафон Ты не один: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
пресс-служба

В воскресенье, 3 мая, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел благотворительный марафон в формате онлайн-концерта со звездами украинского шоу-бизнеса.

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Во время онлайн-концерта споют Тина Кароль, ПТП и MOZGI, Оля Полякова, MONATIK, «Время и Стекло», Анна Буткевич, The HARDKISS, Сергей Бабкин, Джамала, ALYONA ALYONA, NK, Наталья Могилевская, группа KAZKA, Нина и Антонина Матвиенко, TAYANA, Друга Ріка, LAUD, Леся Никитюк, Макс Барских, Jerry Heil, Michelle Andrade, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».

Ведущие рассказали, что артисты будут петь из собственных домов. Все средства поступят пойдут на приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей, которые спасают жизнь больным COVID-19. 

Среди ведущих марафона - Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.

Музыкальный марафон «Ты не один» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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