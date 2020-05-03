Музыкальный марафон Ты не один: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
В воскресенье, 3 мая, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел благотворительный марафон в формате онлайн-концерта со звездами украинского шоу-бизнеса.
Ведущие рассказали, что артисты будут петь из собственных домов. Все средства поступят пойдут на приобретение спецодежды, оборудования и средств защиты для врачей, которые спасают жизнь больным COVID-19.
Среди ведущих марафона - Лидия Таран и Маричка Падалко, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также Дмитрий Комаров.
Музыкальный марафон «Ты не один» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.