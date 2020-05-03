Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына: Моя дорогая душа

3 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына: Моя дорогая душа
Актер Бурак Озчивит с женой
instagram.com/burakozcivit

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен практически не делятся снимками сына в социальной сети.

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Однако на днях турецкий секс-символ, звезда сериала «Великолепный век» –  Бурак Озчивит – решил порадовать своих подписчиков в Инстаграм фотографией годовалого сына Карана.

В кадре малыш запечатлен в тот момент. когда увидел своего папу по телевизору. На экране как раз показывали Бурака в сериале «Возрождение. Осман», где Озчивит играл султана Османа.

Моя дорогая душа,
– подписал снимок Бурак. 
Сын Бурака и Фахрие / instagram.com/burakozcivit

Отношения между молодой красоткой-актрисой Фахрие Эвджен и Бураком Озчивитом завязались на съемочной площадке новой версии сериала «Королек – птичка певчая», где они сыграли главные роли.

Напомним,

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