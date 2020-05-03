Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына: Моя дорогая душа
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен практически не делятся снимками сына в социальной сети.
В кадре малыш запечатлен в тот момент. когда увидел своего папу по телевизору. На экране как раз показывали Бурака в сериале «Возрождение. Осман», где Озчивит играл султана Османа.
Моя дорогая душа,– подписал снимок Бурак.
Отношения между молодой красоткой-актрисой Фахрие Эвджен и Бураком Озчивитом завязались на съемочной площадке новой версии сериала «Королек – птичка певчая», где они сыграли главные роли.
Напомним,