Вера Кекелия и Роман Дуда впервые стали родителями: пара рассекретила имя и пол ребенка
Радостное и такое долгожданное событие произошло в семье украинских исполнителей.
В микроблоге Вера опубликовала совместный снимок из роддома с новорожденным, а также со своим мужем Романом Дудой, который, кстати, присутствовал на родах и всячески поддерживал любимую жену.
В подписи к фотографии Кекелия рассекретила пол и имя малыша. У пары родился сынок.
Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!– написала Вера Кекелия.
Поздравляем Веру и Романа с пополнением в семье! Желаем мальчику расти здоровеньким и счастливым!
Напомним,