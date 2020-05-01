Вера Кекелия и Роман Дуда впервые стали родителями: пара рассекретила имя и пол ребенка

Радостное и такое долгожданное событие произошло в семье украинских исполнителей.

Актриса «Женского квартала» Вера Кекелия впервые стала мамой. О пополнении в семье на своих страницах в Инстаграм рассказали счастливые новоиспеченные родители.

В микроблоге Вера опубликовала совместный снимок из роддома с новорожденным, а также со своим мужем Романом Дудой, который, кстати, присутствовал на родах и всячески поддерживал любимую жену.

В подписи к фотографии Кекелия рассекретила пол и имя малыша. У пары родился сынок.

Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!

– написала Вера Кекелия.

Вера Кекелия и Роман Дуда с новорожденным сыном / instagram.com/kekeliavera

Роман также опубликовал в соцсети снимок и написал, что у счастья есть имя и зовут его Ваня.

Поздравляем Веру и Романа с пополнением в семье! Желаем мальчику расти здоровеньким и счастливым!

Напомним,