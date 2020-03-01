Вера Кекелия о партнерских родах: «Мы планируем»
Супруги посещают курсы для будущих родителей.
Знаменитость утверждает, что состояние, в котором она сейчас находится, ей очень нравится. Более того, она уверена, что «это самое прекрасное, что может случиться с женщиной».
Концертный график артистки тоже потерпел не мало изменений, ведь все успевать теперь она не имеет возможности. Вере уже пришлось отказаться от нескольких выступлений, чтобы не родит в другом городе.
Будущим родителям помогают многодетные звездные друзья ‒ Сергей и Снежана Бабкины. Именно эти люди и стали «крестными» отношений Веры и Романа, ведь оказались в одной команде Бабкина на шоу «Голос країни», где и вспыхнул их роман.
Были в гостях в семье Бабкиных. Они нам подарили очень много полезных вещей, мы унаследовали так сказать. Мы этому очень рады, потому что позакрывали много вопросов,‒ рассказала Кекелия.
Напомним,