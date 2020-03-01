Вера Кекелия о партнерских родах: «Мы планируем»

Супруги посещают курсы для будущих родителей.

Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия совсем недавно рассекретила свою беременность, а в интервью Кате Осадчей призналась, как готовится к появлению первенца.

Знаменитость утверждает, что состояние, в котором она сейчас находится, ей очень нравится. Более того, она уверена, что «это самое прекрасное, что может случиться с женщиной».

Концертный график артистки тоже потерпел не мало изменений, ведь все успевать теперь она не имеет возможности. Вере уже пришлось отказаться от нескольких выступлений, чтобы не родит в другом городе.

Будущим родителям помогают многодетные звездные друзья ‒ Сергей и Снежана Бабкины. Именно эти люди и стали «крестными» отношений Веры и Романа, ведь оказались в одной команде Бабкина на шоу «Голос країни», где и вспыхнул их роман.

Были в гостях в семье Бабкиных. Они нам подарили очень много полезных вещей, мы унаследовали так сказать. Мы этому очень рады, потому что позакрывали много вопросов,

‒ рассказала Кекелия.

Кроме того, Вера и Роман признались, что планируют партнерские роды и даже посещают специальные курсы, чтобы быть подготовленными. Мужчина не боится того, в чем ему предстоит поучаствовать, но не исключает, что может упасть в обморок.

Напомним,