Вот так образ! Елена Зеленская вышла в свет в самом горячем аксессуаре этого года
Первая леди страны следит за модными новинками.
Елена появилась перед публикой в сером брючном костюме, лиловой рубашке и закрытых черных туфлях. Волосы ее были собраны в элегантную укладку, а на лице присутствовал естественный макияж. Главным акцентом всего образа стал кожаный пояс, обмотанный вокруг талии в несколько слоев. Именно длинные кожаные или тканевые пояса, надетые поверх жакетов, считаются хитом нового сезона.
Заблукати в лабіринті пам’яті, власноруч створити та запрограмувати робота, наобійматися з «обіймальною» машиною, відчути себе у відкритому космосі, пройти історичний квест та дізнатися, якими були українці 500 років тому, – все це і ще багато-багато цікавого можливо на «NEOсвітньому Арсеналі»,− отметила супруга Зеленского.
Напомним,