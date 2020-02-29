Вот так образ! Елена Зеленская вышла в свет в самом горячем аксессуаре этого года

29 февраля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Вот так образ! Елена Зеленская вышла в свет в самом горячем аксессуаре этого года
Первая леди страны Елена Зеленская
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Первая леди страны следит за модными новинками.

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила NEOобразовательный Арсенал ‒ фестиваль для детей и взрослых, что объединяет и взаимно усиливает культуру и науку, искусство и технологии. Образ для выхода в свет женщина выбрала весьма сдержанный, но с изюминкой.

Елена появилась перед публикой в сером брючном костюме, лиловой рубашке и закрытых черных туфлях. Волосы ее были собраны в элегантную укладку, а на лице присутствовал естественный макияж. Главным акцентом всего образа стал кожаный пояс, обмотанный вокруг талии в несколько слоев. Именно длинные кожаные или тканевые пояса, надетые поверх жакетов, считаются хитом нового сезона.

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Судя по комментарию к публикации, первая леди осталась в полном восторге от образовательного фестиваля.  

Заблукати в лабіринті пам’яті, власноруч створити та запрограмувати робота, наобійматися з «обіймальною» машиною, відчути себе у відкритому космосі, пройти історичний квест та дізнатися, якими були українці 500 років тому, – все це і ще багато-багато цікавого можливо на «NEOсвітньому Арсеналі»,
− отметила супруга Зеленского.

Напомним,

 

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