Вот так образ! Елена Зеленская вышла в свет в самом горячем аксессуаре этого года

Первая леди страны следит за модными новинками.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена посетила NEOобразовательный Арсенал ‒ фестиваль для детей и взрослых, что объединяет и взаимно усиливает культуру и науку, искусство и технологии. Образ для выхода в свет женщина выбрала весьма сдержанный, но с изюминкой.

Елена появилась перед публикой в сером брючном костюме, лиловой рубашке и закрытых черных туфлях. Волосы ее были собраны в элегантную укладку, а на лице присутствовал естественный макияж. Главным акцентом всего образа стал кожаный пояс, обмотанный вокруг талии в несколько слоев. Именно длинные кожаные или тканевые пояса, надетые поверх жакетов, считаются хитом нового сезона.

Судя по комментарию к публикации, первая леди осталась в полном восторге от образовательного фестиваля.

Заблукати в лабіринті пам’яті, власноруч створити та запрограмувати робота, наобійматися з «обіймальною» машиною, відчути себе у відкритому космосі, пройти історичний квест та дізнатися, якими були українці 500 років тому, – все це і ще багато-багато цікавого можливо на «NEOсвітньому Арсеналі»,

− отметила супруга Зеленского.

Напомним,