Джеки Чан о заражении коронавирусом: «Спасибо каждому за заботу»

29 февраля 2020 10:00 Катерина Даниленко
Джеки Чан о заражении коронавирусом: «Спасибо каждому за заботу»
Актер Джеки Чан
социальная сеть Instagram

Актер вышел на связь в своем Instagram.

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Совсем недавно испанские СМИ написали о том, что известный актер Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус. Любимец миллионов сделал официальное заявление.

Актер заверил поклонников, что он здоров и чувствует себя прекрасно, а подобная информация ‒ блажь.

Спасибо каждому за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Я получал огромное количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Ваша любовь и забота несравнима. Спасибо вам! Также я получил массу подарков от фанатов со всего мира в это трудное время. Спасибо вам огромное за медицинские маски. Я очень ценю вашу заботу. И я попросил моих подопечных передать эти подарки всем тем, кому это сейчас действительно нужно. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности,
– написал Джеки.

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К слову, знаменитость всерьез обеспокоен эпидемией коронавируса. В одном из интервью он даже заявил, что готов заплатить около 145 тысяч долларов тому, кто изобретет лекарство от смертельного вируса.

Напомним,

 

 

 

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