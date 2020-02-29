Джеки Чан о заражении коронавирусом: «Спасибо каждому за заботу»
29 февраля 2020 10:00
Актер Джеки Чан
социальная сеть Instagram
Актер вышел на связь в своем Instagram.
Джеки Чан попал в больницу с подозрением на коронавирус. Любимец миллионов сделал официальное заявление.
Актер заверил поклонников, что он здоров и чувствует себя прекрасно, а подобная информация ‒ блажь.
Спасибо каждому за заботу! Я в полном порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я не на карантине. Я получал огромное количество сообщений с вопросом, все ли со мной в порядке. Ваша любовь и забота несравнима. Спасибо вам! Также я получил массу подарков от фанатов со всего мира в это трудное время. Спасибо вам огромное за медицинские маски. Я очень ценю вашу заботу. И я попросил моих подопечных передать эти подарки всем тем, кому это сейчас действительно нужно. Надеюсь, что каждый остается также здоровым и в безопасности,– написал Джеки.
Напомним,
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