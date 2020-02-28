Владимир Дантес зацеловал девушку на глазах у Нади Дорофеевой

28 февраля 2020 23:30 Юлия Крутиева
Владимир Дантес зацеловал девушку на глазах у Нади Дорофеевой
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva

В Киеве состоялись съемки первого этапа Шестого сезона «Лиги смеха».

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На днях в столице прошли записи первых игр Шестого сезона «Лиги смеха». В них принимали участие 14 команд со своими тренерами. Как сложились тандемы в этом году, телезрители смогут узнать уже 6 марта, в 20:15 – именно в этот день состоится грандиозный эфир на «1+1» гала-концерта фестиваля «Лиги смеха». 

В этот пятничный, предпраздничный вечер покажут сразу две части игры, после которой и станет известно, с какими командами звездные тренеры будут штурмовать Шестой сезон и бороться за Чемпионский титул.

Судьи проекта «Лига смеха» / Пресс-служба Квартал 95
Главное новшество этого сезона – это появление в судейских креслах новых тренеров. А именно – Натальи Могилевской и Владимира Дантеса. Кроме того, в проект после годового перерыва вернулась и Надя Дорофеева. Компанию им составили тренеры прошлых сезонов – Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Гарик Бирча.

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На съемках, которые состоялись на этой неделе, звездные тренеры уже успели продемонстрировать свой актерский потенциал и удивить мастерством перевоплощения. Так, дебютантка этого сезона Наталья Могилевская уже своим первым выходом на сцену вызвала фурор, появившись перед зрителями в образе брутальной гангстерши с африканской завивкой и увеличенными ягодицами.

Что касается звездного семейства, которое в этом проекте будет соревноваться друг с другом в составах разных команд, удивлять они будут действительно по-взрослому.  Что говорить, если Дантес зацелует одну из девушек прямо на глазах своей жены Нади Дорофеевой.

Владимир Дантес целует участницу проекта «Лига смеха» / Пресс-служба Квартал 95
Напомним, 

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