Квартиру звезды фильма «Скажене весілля» ограбили: «Пустота внутри. Отвращение»

28 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Квартиру звезды фильма «Скажене весілля» ограбили: «Пустота внутри. Отвращение»
Актриса Василина Аполлинария
facebook.com/apollinariyaR

Звезда фильма «Скажене весілля» стала жертвой грабителей.

Читайте такжеАндрей Данилко рассказал о романтических отношениях со своей коллегой
Речь идет об исполнительнице роли Катерины Середюк – актрисе Василине Аполлинарии. Днем 26 февраля в квартиру 22-летней девушки влезли грабители.

Об этом Василина рассказала на своих страницах в социальных сетях. Звезда даже показала, как выглядело место происшествия.

В публикации Аполлинария написала, что у нее украли все ценные вещи: макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи. 

Квартира Василины Аполлинарии / facebook.com/apollinariyaR
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы леди
Жертвой бандитов девушка становится не впервые. После премьеры фильма «Скажене весілля» за ней начали следить. В последствии – взламывали карты и запугивали. 

Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов «до». Это ужасное ощущение. Страшно. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда, – делится деталями Василина Аполлинария. – Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос «За что?!». Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости преступление Скажене весілля Василина Аполлинария грабежь

Материалы по теме

«Мы планируем»: Вера Кекелия о партнерских родах
Новости

«Мы планируем»: Вера Кекелия о партнерских родах
Тимур Мирошниченко поделился кадрами с таинства крещения сына
Новости

Тимур Мирошниченко поделился кадрами с таинства крещения сына
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 1 выпуск от 01.03.2020
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 1 выпуск от 01.03.2020
Готовим вместе: постное меню (эфир от 01.03.2020)
Телешоу

Готовим вместе: постное меню (эфир от 01.03.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK