Квартиру звезды фильма «Скажене весілля» ограбили: «Пустота внутри. Отвращение»

Звезда фильма «Скажене весілля» стала жертвой грабителей.

Речь идет об исполнительнице роли Катерины Середюк – актрисе Василине Аполлинарии. Днем 26 февраля в квартиру 22-летней девушки влезли грабители.

Об этом Василина рассказала на своих страницах в социальных сетях. Звезда даже показала, как выглядело место происшествия.

В публикации Аполлинария написала, что у нее украли все ценные вещи: макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи.

Квартира Василины Аполлинарии / facebook.com/apollinariyaR

Жертвой бандитов девушка становится не впервые. После премьеры фильма «Скажене весілля» за ней начали следить. В последствии – взламывали карты и запугивали.

Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов «до». Это ужасное ощущение. Страшно. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда, – делится деталями Василина Аполлинария. – Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос «За что?!». Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись.

Напомним,