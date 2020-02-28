Квартиру звезды фильма «Скажене весілля» ограбили: «Пустота внутри. Отвращение»
Звезда фильма «Скажене весілля» стала жертвой грабителей.
Об этом Василина рассказала на своих страницах в социальных сетях. Звезда даже показала, как выглядело место происшествия.
В публикации Аполлинария написала, что у нее украли все ценные вещи: макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи.
Вчера меня ограбили. По случайности я выехала из дома за несколько часов «до». Это ужасное ощущение. Страшно. Тот страх, который я испытала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась – я запомню навсегда, – делится деталями Василина Аполлинария. – Истерика, слезы, полиция, бесконечные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Вопрос «За что?!». Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему? Хочется выбросить все, к чему прикоснулись.
Напомним,