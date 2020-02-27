У Евгения Кошевого появилась новая напарница в «Рассмеши комика»
27 февраля 2020 21:40
Ведущий и юморист Евгений Кошевой
пресс-служба
Наконец главная интрига нового сезона «Рассмеши комика» раскрыта.
Читайте такжеОдин за всех: с помощью проекта горе-мать лишили родительских прав – все подробности шокирующей историиНовой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала известная певица Оля Полякова. Уже совсем скоро в Киеве состоятся первые съемки с участием артистки. Напомним, ранее компанию Евгению в проекте составляли Владимир Зеленский, а после его ухода в политику – Юрий Ткач.
Если Зеленский с этого места пошел в президенты, то это означает, что я следующая, – смеется певица. – Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то просто так отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно.
Евгений Кошевой и Оля Полякова / пресс-служба
Напомним,